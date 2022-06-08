Парк имени Кирова превратят в выложенный брусчаткой пустырь за 600 миллионов рублей

Концепт благоустройства и реконструкции парка имени Кирова начали разрабатывать еще два года назад. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Парк имени Кирова хотят превратить в пустырь за 600 миллионов рублей. К такому выводу пришли активисты ОНФ после утверждения мэрией проектно-сметной документации по благоустройству территории. Общественники искренне надеются, что этого не случится. По крайней мере - что вмешается врио губернатора и не позволит это сделать.

В ЧЕМ ДЕЛО?

Еще в 2020 году группа активистов взялась за концепт благоустройства парка имени Кирова по заказу мэрии. Общественники опрашивали жителей города, предпринимателей, представителей городских сообществ и различных организаций - словом, кого только можно. Итоговый вариант понравился и горожанам, и заказчику.

Проектно-сметную документацию должны были разработать на основе утвержденной концепции. Однако что-то пошло не так. В результате проект перекроили почти полностью, как заявляют активисты. В частности, под нож пошли следующие предложения:

- почти все павильоны - кафе, сцена, лодочная станция и так далее. Те, что остались, не соответствуют дизайн-коду;

- подведение коммуникаций (электричество, вода, канализация) к павильонам и аттракционам не предусмотрено, то есть парк арендаторам будет неинтересен;

- спортивные объекты или исчезли из проекта, или изменились полностью. Игровое оборудование также не соответствует изначальному концепту;

- по проекту в парке должны были высадить деревья-крупномеры, но в итоге их заменили небольшими саженцами, при этом не предусмотрев систему автополива. Активисты утверждают, что при таком подходе парк обретет свой задуманный вид только через десяток лет, да и то если саженцы приживутся и их не затопчут;

- из проекта исчезли различные малые архитектурные формы - светильники, скульптуры, гамаки, скамейки, качель, пандус и так далее.

Из первоначальной концепции вырезали практически все идеи. Фото: vk.com/delaem_park_kirova

Общественники крайне возмутились таким поворотом событий и неоднократно пытались добиться возвращения к оригинальной концепции. И в 2021 году во время заседания комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» представитель отдела благоустройства заявил, что документация будет проходить госэкспертизу. И пока подрядчик не исправит все замечания, он не получит деньги, а документацию не утвердят.

На деле все оказалось несколько иначе. По утверждению активистов, проводилась лишь сметная экспертиза проекта. То есть проверялась только актуальность смет, но не самого соответствия проекта изначальной концепции. Замечания никто так и не исправил, и подрядчик благополучно получил свои деньги.

ЧТО БУДЕТ С ПАРКОМ ИМЕНИ КИРОВА?

На данный момент ситуация такова: в случае, если реконструкция и благоустройство парка пойдут по утвержденному исковерканному концепту, на месте любимого места отдыха кировчан появится выложенный брусчаткой пустырь площадью размером с цирк, стоящий рядом. Стоимость работ - 600 миллионов рублей.

- Сейчас любая доработка проектно-сметной документации потребует дополнительного финансирования, потому что администрация города не захотела предъявлять претензии к подрядчику, который не выполнил условия конкурсного задания. Но все-таки лучше доработать ПСД, нежели потратить миллионы на то, что вызовет возмущение жителей города, - сообщают активисты.

Общественники направили обращение врио губернатора Кировской области Александру Соколову в надежде, что он не допустит траты баснословной суммы денег на пустырь вместо парка.