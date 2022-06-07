Кировский нутрициолог развеяла мифы о похудении

Ирина Надеева считает, что голодание - не вариант снижения веса, а стресс для организма. Фото предоставлены героиней публикации

Во Всемирный день безопасности пищевых продуктов, который отмечается 7 июня, «Комсомолка» побеседовала с врачом-нутрициологом Ириной Надеевой.

«ВАЖНО, ЧТО МЫ ЕДИМ И КАК ЭТО УСВАИВАЕМ»

Ирина закончила Кировский медуниверситет, прошла ординатуру по кардиологии, затем переквалификацию по ультразвуковой диагностике. Семь лет она работает врачом, последние два года погрузилась в изучение нутрициологии.

- Я захотела грамотно снизить вес без вреда для здоровья, - рассказывает кировчанка. - А еще вылечить хронические заболевания, которые не полностью устранялись лекарствами. Начала изучать интегративный подход к медицине на различных курсах. Это направление мне нравится тем, что здесь можно не только лечить, но и помогать не болеть.

Ирина напоминает, чтобы человек оставался здоровым, его питание должно быть сбалансированным по белкам, жирам, углеводам, калорийности, витаминам, минералам, а пища - не содержать вредных примесей и опасных компонентов. При этом важно не только что мы едим, но и как мы это усваиваем.

- Сколько полезной еды не ешь, если пищеварение нарушено, необходимые компоненты не останутся в организме. Поэтому в первую очередь нужно решить вопрос всасывания и усвоения питательных веществ, - говорит нутрициолог.

КЛАССИКА ПИТАНИЯ: Б.Ж.У

Ирина подчеркивает, что белков, жиров и углеводов в пище должно быть сбалансированное и достаточное количество. К тому же разных.

- Белок нужен для формирования иммунитета, - напоминает кировчанка. - Работы связочного и мышечного аппарата, ферментов и гормональной системы. Соотношение растительного белка (крупы, бобовые, орехи) и животного (мясо, рыба, яйца, молочные продукты) должно быть 1:1. В сутки нужно потреблять белка не менее 1 г/кг массы тела, а при стрессовых ситуациях, физических нагрузках и болезнях - еще больше.

Нутрициолог советует обращать внимание и на то, какие жиры мы едим: не забывать ни растительные (семечки, масла, орехи, авокадо), ни животные (молочные продукты, мясо, сало). Их соотношение должно быть 30% к 70%, а вообще жиров - 1/4 от суточной калорийности. Причем, Ирина рекомендует из масел отдавать предпочтение оливковому, авокадо и гхи (масло после медленного кипячения).

- Но особенно тщательно современному человеку нужно следить за углеводами, - делится нутрициолог. - Какие и сколько он съедает. Правильные углеводы (сложные) - это энергия, клетчатка, витамины. А неправильные (легкие) - сахар и лишний вес. Лучше потреблять фрукты, орехи, нерафинированные зерновые (гречка, бурый рис, овес, кукуруза, пшено, рожь, пшеница, киноа) и некрахмалистые овощи (огурцы, помидоры, цукини, болгарский перец, капуста).

Суточная норма углеводов составляет 3-10 г/кг массы тела, из них 80% должны быть сложные, а 20% - легкие. Если легких будет слишком много, это приведет к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, атеросклерозу, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям. Среди сложных углеводов достойное место занимают овощи. Нутрициолог подчеркивает, их необходимое количество - это профилактика неинфекционных заболеваний. И чем разнообразнее набор овощей в рационе, тем он здоровее. При этом лучше использовать сезонные продукты, а в зимнее время - замороженные заготовки и тепличные овощи. Это полезнее, чем их полное отсутствие.

ЧТОБЫ ХУДЕТЬ, НАДО НЕ ГОЛОДАТЬ, А ЕСТЬ ПРАВИЛЬНО

Практически всю историю человечество боролось за калории. А с конца XX века борется с ними. Доступность продуктов, дешевизна углеводов и малоподвижный образ жизни привели к эпидемии ожирения и пандемии лишнего веса. Популярные журналы и сайты запестрели диетами. Нутрициолог рассказала, каких ошибок нужно избегать в погоне за стройностью.

- Одна из частых диет, которую и я сама когда-то использовала - есть не более 1200 ккал в сутки, - рассказывает Ирина. - Но базовый обмен у всех разный и меньше его величины опускаться нельзя. Так можно недобрать нутриентов, что приведет к ухудшению пищеварительной функции, гормонального фона. Может появиться слабость, утомляемость, выпадение волос, нарушение работы опорно-двигательного аппарата. Ограничение калорий должно подбираться строго индивидуально.

А еще кировчанка считает, что голодание - не вариант снижения веса, а стресс для организма, вред здоровью и истощение полезных ресурсов. Даже при стремлении похудеть, рацион должен оставаться сбалансированным, а человек - полноценно сытым.

- Немало в теме похудения откровенных мифов, - сетует нутрициолог. - Например, что ананасовый сок сжигает жир. Сок содержит в себе меньше клетчатки и больше легких сахаров, чем сам фрукт. Избыточное количество сока может навредить здоровью! При этом бромелаин, который содержится в ананасе расщепляет больше белки, чем жиры.

Еще одной неверной рекомендацией Ирина считает - съесть фрукт, чтобы перебить аппетит. Прием пищи всегда должен быть полезным и полноценным!

МИФЫ О ЕДЕ

Вообще в представления о правильном питании закралось немало ошибочной информации. Поэтому лучше перед началом той или иной диеты обратиться к специалисту.

- Существует мнение, что низкокалорийные продукты полезны, - говорит кировчанка. - Но в них обычно больше переработанного сахара, его искусственных заменителей и кукурузного сиропа. Или что стакан сока лучше, чем фрукт в свежем виде. Но фрукты и овощи в отличие от сока содержат клетчатку, которая очищает кишечник и налаживает его работу. Еще часто приходится слышать об отказе от соли, хотя она необходима для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма! Правильнее дозировать ее по состоянию здоровья или заменить на гималайскую.

Ирина также считает несостоятельным совет не есть после 18:00. Достаточно, если прием пищи пройдет не позднее чем за три часа до сна, тогда она успеет полноценно перевариться. А рекомендация избегать жирной еды может даже нанести вред здоровью. Совсем исключать жиры из рациона кировчанка не рекомендует, ведь они способствуют усвоению витаминов, участвуют в синтезе гормонов и строительстве клеточных мембран. Правильнее - ограничивать трансжиры (выведенные искусственным путем - Ред.): маргарин, спред, растительный, кулинарный, кондитерский и хлебопекарный жир, заменитель молочного жира.

- Немало мифов существует о совместимости продуктов, - объясняет нутрициолог. - Якобы углеводы с белками нельзя сочетать, так как для их переваривания требуются разные ферменты. Поэтому пища долго не переваривается, плохо усваивается, вы чувствуете тяжесть… В любой еде содержатся белки, жиры, углеводы - чистых продуктов почти нет! И наш желудок умеет перерабатывать их все вместе без всяких проблем.

Еще Ирине приходится слышать о несовместимости огурцов и помидоров, так как огурец - щелочной продукт, а помидор - кислый. Но вся пища, попадая в ротовую полость, превращается в однородную массу, а состав и кислотность этой массы меняется в процессе пищеварения. При этом организм в состоянии переваривать и усваивать любые комбинации продуктов, вычленяя из этой массы нужные вещества на разных этапах пищеварительного процесса.

- Ну и главный миф, что правильное питание - это сложно и дорого, - делится Ирина. - Вовсе нет! Чем проще приготовлена еда, тем больше в ней пользы, а цены на необработанные продукты даже ниже, чем на копченые, маринованные, обжаренные, с добавлением сахара и тому подобные.

МНЕНИЕ НУТРИЦИОЛОГА

Ирина Надеева считает, что правильный бургер должен быть таким:

1. Котлета

300-400 г говяжьего фарша, 1 большая луковица, 2 зубчика чеснока, соль, специи. Порезать, смешать, сформировать котлеты, жарить 10 мин. на среднем огне.

2. Вафли

4 яйца, 80 г муки из зеленой гречки, 40 г льняной муки, 0,5 ч.л. горчицы, 50 г масла гхи, щепотка соли и соды. Смешать до однородной массы, дать постоять 10 мин., выпекать в вафельнице 4 мин.

3. Соус

Сметана, лимон, чеснок, перец черный.

Собираем бургер: вафли, говяжья котлета, лист салата, огурцы, помидоры, соус, сыр.