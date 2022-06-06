Кировский поэт: «Пушкин - это имя будущего в нас»

Андрей Антонов считает, что на его собственное творчество повлияла личность поэта, запечатленная в стихах. Фото предоставлено героем публикации

В день рождения классика «Комсомолка» побеседовала с кировским поэтом, прозаиком, драматургом, членом Союза писателей России, завлитом Кировского театра кукол им. А.Н. Афанасьева.

Андрей не пушкиновед, не филолог, но, возможно, знает Пушкина лучше, чем все ученые. Потому, что можно знать, сопоставляя факты, а можно - сердцем.

- Сказки Пушкина я узнал в детском садике, но воспринимались они как фольклор, - говорит писатель. - Со стихами я, как многие советские дети, познакомился в школе, и они мне были неинтересны. Причин тут много. И формальный «классовый» подход учителя, и грубоватая социальная среда окраины большого города, но основное - непробужденность души к словесной музыке. В «года глухие» ранней юности Пушкин был для меня закрыт.

ХАРАКТЕР КЛАССИКА РАСКРЫЛИ ЕГО ПИСЬМА

Встреча писателя с пушкинским гением состоялась в 1984 году. На 50 рублей, заработанных за время летней практики, он купил в букинистическом магазине юбилейное издание поэта 1949 года. Десять томов на мелованной бумаге с ляссе и золотым тиснением. Читать начал с последнего тома, эпистолярного.

- Тут меня ждало первое открытие, - делится Андрей. - Пушкин был веселым и волнующе умным! Почти в каждом письме светился его задиристый великодушный характер. Ничего мелкого, напыщенного, туманно-сентиментального. А главное - Пушкин живой. С ним можно общаться через книги, и прошедшие века не значат ничего. Дальше уже была встреча с прозой, стихами, профессиональной критикой поэта.

Андрей считает, что встреча с классиком могла произойти раньше, если бы учитель литературы прежде разбора стихов рассказал, как поэт брал уроки английского бокса, какие он оставлял остроумные мадригалы в салонных альбомах, как ходил по полям с 8-килограммовой железной палкой, чтобы потом метко стрелять из тяжелого пистолета, переживал о многолетнем денежном конфликте с отцом, лихо скакал на коне и принимал ледяные ванны.

- Личность раскрывается в поступках - делится писатель. - Вот об этом в первую очередь я бы стал говорить школьникам, а уже потом учил понимать пушкинские строки. Например, знаменитое «Зимнее утро» совсем не о красоте пейзажа. Оно о любви к женщине. Поэт проснулся рядом с «другом прелестным» и зовет ее «навестить поля пустые». Только сухой к жизни человек не почувствует в этом стихотворении энергии любви, молодых токов души и тела. А мы в школе о природе, о матушке-зиме.

«ОН НАШ СОВРЕМЕННИК!»

На вопрос, как поэзия Пушкина отразилась на его собственном творчестве, Андрей отвечает - повлияла личность поэта, запечатленная в стихах.

- Чтение - это свободный акт общения, - поясняет писатель, - Ты чувствуешь автора в каждой строчке. А как на нас влияет общение с тем или иным человеком? Такое сложно отрефлексировать. На техническом уровне Пушкин научил меня работать с черновиками, легко переходить на разные стихотворные размеры, быть открытым для любых опытов в поэзии, уважать языковые правила и обновлять их, если нужно.

Если смотреть на Пушкина как собрата по цеху, Андрей видит в нем и новатора, и классика, и массового, и элитарного поэта.

- Пушкин многолик, - отмечает писатель. - У него есть и новаторские вещи – например, «онегинская строфа». Он сочинял и вполне традиционные тексты для своего века, и тоже гениально. Например, стихотворение «Я помню чудное мгновенье». Современники критиковали его за неоригинальность: «чудесное мгновение» и «мимолетное видение» - это штампы, «гений чистой красоты» заимствование из Жуковского. Но если бы Пушкин написал о встрече с Анной Керн в сверхоригинальном стиле, читатель бы сказал: «Это случилось в его жизни, не в моей, здесь запечатлен единичный опыт». А через поэтические штампы XIX-го столетия поэту удалось передать радость так, что она стала доступна и современникам, и читателям «иных веков, иных времен».

По мнению Андрея, знаменитая фраза Аполлона Григорьева «Пушкин - наше все» актуальна до сих пор и масштаб его фигуры действительно велик.

- Две черты в Пушкине я ценю больше всего, - говорит писатель, - благородство и мужество. Он для нас не просто главный стихотворец, а выразитель духа русского народа, наш национальный гений. Русского в Пушкине «без конца и без края»: отзывчивость сердца, широта восприятия жизни, милосердие к падшему человеку, бесстрашие в самые опасные моменты, героическая веселость, сопереживание красоте мира, упование на авось и любовь к сильным чувствам. И ничего нет в Пушкине старомодного или увядшего. Он наш современник!

«ИЗ НЕГО НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ПОЛУЧИТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ»

Как же получилось, что из всех талантливых поэтов XIX века звездой первой величины стал именно Александр Сергеевич? Какие для этого были предпосылки? У Андрея есть свой взгляд на этот вопрос.

- Из Пушкина не должен был получиться национальный гений, - считает писатель. - Он рос, можно сказать, в антинародной среде. Представьте, все вокруг говорят на зарубежном языке, отдых только в Европе, учеба в частной английской школе. Никакого патриотизма, веры в Бога, народных песен, идей «русского мира», космоса национальной избы, ядреного кваса и черного хлеба. И вдруг к 25 годам вся эта зашоренность, масонство, гламур, прозападный дух куда-то пропадают и перед нами великий русский поэт - умный, талантливый, самозабвенно любящий свое Отечество. Как такое случилось, что повлияло? Эти вопросы останутся без ответа. Но для меня Пушкин - пример человека, который преодолел тесные условия культуры своего века и раскрыл творческий потенциал на грани природных возможностей. Каждый читатель, прикасающийся к его поэзии, приобщается к этому великому подвигу. И общение с поэтом действует на него созидательно, мудро. Пушкин - это имя будущего в нас.

Причем писатель отмечает - сегодня отношение к классику крайне неоднородно, как и само общество XXI века. Культурная самодостаточность, закрытость в социальных группах зашкаливает. Можно прожить под солнцем фолк-рока и ничего не услышать о Рахманинове. Или всю жизнь листать соцсети и не прочитать ни строчки из «Евгения Онегина».

- Значимость, авторитетность любого национального писателя идет в мире на убыль, - считает Андрей. - Но однозначно говорить, что Пушкина сегодня недооценивают не совсем правильно. Важно понимать - в какой социальной группе? Если его хотят сбросить с «корабля современности» сами писатели, то это одно из условий развития литературы. Если «сбрасывание» происходит на уровне академической науки, то это - беда. Если Пушкина недооценивают на рейв-вечеринках и кислотных тусовках, то остается только посочувствовать «детям неонового света».

На то, как Пушкина будут воспринимать в будущем, писатель смотрит оптимистично. Он считает, что в России имя Пушкина, несомненно, останется, но для некоторой части людей тот будет (или уже есть) одним из поэтов, которых проходят в школе.

- Культурные вершины сегодня очень низкие, - говорит писатель, - а до понимания Пушкина нужно дорасти - он не так прост, как кажется. Основной стереотип в восприятии его творчества - оно просто и понятно вдоль и поперек всем и каждому, ведь гений сочинял для народа. Повторю, такое отношение у нас идет со школьной парты. Да и современники упрекали поэта за примитивность его прозы, за «вечные шуточки». Многие не сумели понять классической глубины не только «Повестей Белкина», но и гениальности «Капитанской дочки». Но легкость и ясность пушкинских стихов обманчива, не говоря уже о его прозе.