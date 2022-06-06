Главные новости в Кирове с 30 мая по 5 июня: Великорецкий крестный ход, отмена обязательной вакцинации, падение ребенка со второго этажа, пожар на электроподстанции

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, кировчане! На календаре 6 июня, за окном пасмурно. Скоро начнется дождь, температура воздуха - +18...+19 градусов. Полный прогноз погоды на ближайшие дни можно посмотреть здесь. График отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы, по традиции, делимся с вами основными событиями ушедшей.

ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

3 июня паломники вновь отправились на реку Великую с иконой Николая Чудотворца. По информации правительства Кировской области, в этом году в шествие отправились 23 тысячи человек из разных уголков России и других стран. Паломников сопровождают медики. Порядок и безопасность верующих обеспечивают сотрудники МЧС и росгвардейцы. Шествие продлится до 8 июня. Паломники пройдут около 150 км.

ОТМЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ

С 31 мая в Кировской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Елизавета Белоусова.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, на 31 мая уровень коллективного иммунитета кировчан ранее обязанных сделать прививку превышает 80%. В связи с этим постановление от 11 октября 2021 года «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» признано утратившим силу.

РЕБЕНОК ВЫПАЛ ИЗ ОКНА СО ВТОРОГО ЭТАЖА

В Кирове из окна выпал двухлетний малыш. Ребенок, к счастью, выжил, но получил серьезные травмы. О происшествии сообщило областное УМВД.

Несчастный случай на улице Свердлова. Как выяснилось, мальчик играл на подоконнике, и его мама находилась рядом. Но женщина пропустила мгновение, когда ребенок навалился на москитную сетку. Та не выдержала, и он выпал с высоты второго этажа. Малыш серьезно пострадал, и его пришлось госпитализировать. Сейчас врачи оказывают мальчику необходимую помощь.

В КИРОВЕ ГОРЕЛА ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЯ

В пятницу, 3 июня, в Ленинском районе города загорелась электрическая подстанция. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области, задымление заметили на улице Агрономической.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в южном районе города от улицы Красноармейской по Октябрьскому проспекту до слободы Лосево. В соцсетях водители отмечают, что на перекрестках перестали работать светофоры, на дорогах образовались пробки.

БОЛЕЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ КИРОВЧАН ПОСТРАДАЛИ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ

По данным на 2 июня, за помощью обратились уже 6155 жителей. Среди них - 1093 ребенка. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что число обращений в 1,2 раза превышает среднемноголетние значения.

Специалисты уточняют, что пострадавшие замечали укусы клещей после посещения дачных участков и кладбищ, а также отдыха на природе.

Всего в лабораториях исследовали 4131 клеща. Возбудители боррелиоза обнаружены в 52%, энцефалита - в 1,2%, эрлихиоза человека - в 7,9% случаев.

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