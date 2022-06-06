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Общество5 июня 2022 22:00

Главные новости в Кирове с 30 мая по 5 июня: Великорецкий крестный ход, отмена обязательной вакцинации, падение ребенка со второго этажа, пожар на электроподстанции

«Комсомолка» подготовила список самых важных событий прошедшей недели
Алина Сашина
Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, кировчане! На календаре 6 июня, за окном пасмурно. Скоро начнется дождь, температура воздуха - +18...+19 градусов. Полный прогноз погоды на ближайшие дни можно посмотреть здесь. График отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы, по традиции, делимся с вами основными событиями ушедшей.

ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

3 июня паломники вновь отправились на реку Великую с иконой Николая Чудотворца. По информации правительства Кировской области, в этом году в шествие отправились 23 тысячи человек из разных уголков России и других стран. Паломников сопровождают медики. Порядок и безопасность верующих обеспечивают сотрудники МЧС и росгвардейцы. Шествие продлится до 8 июня. Паломники пройдут около 150 км.

ОТМЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ

С 31 мая в Кировской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Елизавета Белоусова.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, на 31 мая уровень коллективного иммунитета кировчан ранее обязанных сделать прививку превышает 80%. В связи с этим постановление от 11 октября 2021 года «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» признано утратившим силу.

РЕБЕНОК ВЫПАЛ ИЗ ОКНА СО ВТОРОГО ЭТАЖА

В Кирове из окна выпал двухлетний малыш. Ребенок, к счастью, выжил, но получил серьезные травмы. О происшествии сообщило областное УМВД.

Несчастный случай на улице Свердлова. Как выяснилось, мальчик играл на подоконнике, и его мама находилась рядом. Но женщина пропустила мгновение, когда ребенок навалился на москитную сетку. Та не выдержала, и он выпал с высоты второго этажа. Малыш серьезно пострадал, и его пришлось госпитализировать. Сейчас врачи оказывают мальчику необходимую помощь.

В КИРОВЕ ГОРЕЛА ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЯ

В пятницу, 3 июня, в Ленинском районе города загорелась электрическая подстанция. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области, задымление заметили на улице Агрономической.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в южном районе города от улицы Красноармейской по Октябрьскому проспекту до слободы Лосево. В соцсетях водители отмечают, что на перекрестках перестали работать светофоры, на дорогах образовались пробки.

БОЛЕЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ КИРОВЧАН ПОСТРАДАЛИ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ

По данным на 2 июня, за помощью обратились уже 6155 жителей. Среди них - 1093 ребенка. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что число обращений в 1,2 раза превышает среднемноголетние значения.

Специалисты уточняют, что пострадавшие замечали укусы клещей после посещения дачных участков и кладбищ, а также отдыха на природе.

Всего в лабораториях исследовали 4131 клеща. Возбудители боррелиоза обнаружены в 52%, энцефалита - в 1,2%, эрлихиоза человека - в 7,9% случаев.

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