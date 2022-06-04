Реки и озера Кировской области: как сделать их чистыми

Сквер у реки Люльченки становится все более популярным местом отдыха у жителей Юго-Западного района. Фото: vk.com/sunny43

Кировская область богата водными объектами - в регионе 20 тысяч рек, 5,5 тысячи озер и прудов. Но чем ближе к городу или селу они расположены, тем острее встает проблема их очистки. О том, как ее можно решить, «Комсомолка» побеседовала с кировскими учеными, экоактивистом и предпринимателем. А поводом стал отмечаемый 4 июня Международный день очистки водоемов.

ОТХОДЫ БХЗ - ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Сергей Владимирович Хитрин, доктор химических наук, профессор кафедры промышленной и прикладной экологии рассказал, что для очистки отходов производства можно применять сами же отходы. И над этим активно работают студенты ВятГУ.

Сергей Хитрин, доктор химических наук, профессор кафедры промышленной и прикладной экологии опорного вуза. Фото: www.vyatsu.ru

- Мы занимаемся проблемами загрязнения водоемов уже 25 лет, - говорит профессор. - Начало было связано с перепрофилированием КБХЗ и расширением производств КХЧК. Тогда мне пришлось после защиты докторской диссертации по химии руководить работой ряда государственных экспертных комиссий.

Сергей Владимирович уверен - благополучие водных объектов во многом зависит от качества очистки стоков, которые сбрасывают промышленность, сельское хозяйство и коммунальные системы.

- Очищать сточные воды - общая обязанность, поэтому мы стараемся помочь, - рассказывает кировчанин. - Для этого в университете разрабатываются новые методы очистки с использованием безопасных, легкоутилизируемых фильтрационно-сорбционных материалов, которые можно получать из самых массовых производственных отходов: опила, лигнина, золо-шлакоуноса ТЭЦ и других.

В частности, студенты и сотрудники кафедры работают над применением отходов лигнина Кировского БХЗ для очистки стоков от органики и тяжелых металлов.

- По распространенности в природе лигнин занимает второе место после целлюлозы, - рассказывает Сергей Владимирович. - Он содержится в одеревеневших стенках растительных клеток. Лигнин - самый массовый отход гидролизной и целлюлозно-бумажной промышленности. Его как сорбционный материал изучают на кафедре с 1999 года. Уже установлена уникальная способность широкодоступных материалов на основе лигнин-содержащих отходов адсорбировать разные тяжелые металлы и другие опасные загрязнители, а также выявлены особенности их использования.

ЭКОЛОГИ РАСПЛАВЯТ ГРЯЗНЫЙ СНЕГ

Не оставляют без внимания исследователи ВятГУ и проблему загрязнения снега. Ее решают на кафедре промышленной и прикладной экологии ВятГУ, которой руководит доцент, кандидат географических наук Татьяна Анатольевна Мусихина.

Доцент, кандидат географических наук Татьяна Мусихина руководит кафедрой промышленной и прикладной экологии ВятГУ. Фото: www.vyatsu.ru

- На законодательном уровне до сих пор не определено, является ли отходом снег, загрязненный реагентами и выхлопами автотранспорта, - говорит эколог. - Но известно, что снежные свалки при таянии превращаются в поток сточных вод, представляют опасность для рек и водоемов. Чтобы ее снизить, следует эти воды перед сбросом почистить. Наши студенты разрабатывают специальную мобильную установку для очистки ливневых и талых вод, загрязненных нефтепродуктами, исследуют как можно для этих целей использовать древесный опил.

Для автодорог на кафедре предлагают другой вариант: заранее, еще зимой утилизировать загрязненный снег, не вывозя его на свалки. Например, установив снегоплавильные станции с последующим сбросом воды в городской коллектор. Для этого студенты рассчитали сколько грязного снега вывозится с проезжей части Кирова, изучили сезонные колебания объема и качества стоков в коллекторе.

- Ребята установили, - говорит Татьяна Анатольевна, - что можно без ущерба для работы городских очистных сооружений сбрасывать воду с нескольких снегоплавильных станций. Мы уверены, это снизит нагрузку на водные объекты как по количеству талой воды, так и по ее химическим показателям.

ЭКОАКТИВИСТЫ НА СТРАЖЕ РЕК

Григорий Поскребышев - эколог-общественник, руководитель организации «Хранители Вятки». Ее слоган: «Береги природу, не загрязняй воду!». Эта организация привлекла внимание надзорных органов ко многим промышленным предприятиям региона, очистные сооружения которых не соответствовали нормам.

Григорий Поскребышев - эколог-общественник, руководитель организации «Хранители Вятки» (на переднем плане). Фото предоставлено героем публикации .

- Я со студенчества занимался поиском стоков, работой с местными жителями и прессой, привлечением к этой проблеме внимания местных властей, - рассказывает Григорий. - Использовал все легальные способы гражданского активизма, а иногда и на грани. В 2009 году создал НКО «Хранители Вятки». По тем объектам, к которым мы привлекали внимание, можно сказать по нашим стопам прошли надзорщики всех уровней. В результате компании-нарушители сменили экологическую политику на открытую, модернизировали очистные сооружения, а кто уперся - закрылся!

Кировчанин считает, что исследования и медийные кампании, проведенные экоактивистами стали стимулом для завода минеральных удобрений КЧХК к переходу на замкнутый цикл водоподготовки и внедрение уникальной системы очистки воды. Для компании «Коммунальщик», направлявшей стоки в реку Плоскую (приток Вятки) - к модернизации оборудования и взаимодействия с общественностью. Такая же ситуация произошла с рекой Моховицей и кожевенным предприятием «Вахруши-юфть», рекой Медянкой и Мурыгинской бумажной фабрикой, рекой Хлыновкой и ООО «Кировлакокраска». А еще благодаря «Хранителям Вятки» остановлено строительство завода ферросплавов у пруда в Кирсе, а берега нескольких рек очищены от мусора.

- Наша организация проводила множество мероприятий: межрегиональные и областные форумы, конференции, фестивали, - говорит Григорий. - В итоге в регионе был сформирован тренд на охрану окружающей среды. Но считаю, что в настоящее время, как и всегда, не хватает независимого мониторинга водных объектов, в том числе биологического (например, по ракообразным). Это серьезная работа и делать ее должны профессиональные экологи, а не экоактивисты.

«СОЛНЕЧНАЯ ЛЮЛЬЧЕНКА»

Константин Кропанев - предприниматель, руководитель проекта «Солнечная Люльченка». Основная его цель - привлечь внимание кировчан к проблемам городских речек и обустроить хоть одно место в городе, где на берегу можно уютно посидеть на лавочке.

Константин Кропанев - предприниматель, руководитель проекта «Солнечная Люльченка». Фото предоставлено героем публикации

- Задач в этих проектах много и все грандиозные, - делится Константин, - для начала мы с друзьями взяли в разработку небольшой участок Люльченки с прудом в Юго-западном районе Кирова. Работаем над ним уже шесть лет.

Сначала Константин за счет личных средств устроил конкурс идей по благоустройству пруда. Затем активисты провели несколько опросов и мероприятий по привлечению в проект жителей района. Сейчас команда проекта регулярно организует различные активности и субботники, в которых участвует до 150 человек!

- В итоге берега Люльченки мы очистили от мусора и зарослей, - рассказывает предприниматель, - Отремонтировали мост и дорожку, поставили новые скамейки, сделали пирс. Месяц назад на очередном субботнике достали из пруда шины, посадили кустарники. Хоть это и нельзя назвать полноценным сквером, но территория прибрана и пользуется большой популярностью у местных жителей.

Помогают ли активистам муниципальные власти и областное Министерство окружающей среды? В решении небольших вопросов, таких как организация субботников, чиновники всегда идут навстречу. А вот обсуждение глобальных, стратегических задач заходит в тупик.

- У нас уже была подготовлена маршрутная карта, формировались рабочие группы, - говорит кировчанин. - Но никаких серьезных изменений за эти пять лет так и не произошло: ни по малым городским рекам, ни по прибрежной территории. Все, что можно сделать силами активных горожан уже сделано, теперь требуется серьезная очистка пруда и комплексное благоустройство берега. Такие задачи даже городские власти вряд ли смогут осуществить без поддержки областного правительства.

Константин отмечает, что за последние несколько лет ситуация с городскими реками в России стала меняться к лучшему: на их берегах появляются прекрасные набережные, парки и скверы. В Кирове, по его мнению, все не так радужно, поскольку нет серьезного запроса от населения на скверы и зоны отдыха вдоль малых рек. Поэтому нет и финансирования.

- Основным нашим успехом я считаю даже не появление сквера «Солнечная Люльченка», а то, что мы с командой смогли поднять эту тему в информационном пространстве, - отмечает предприниматель, - Горожане вспомнили про малые реки и у нас появились последователи - проекты «Уткин парк» на Люльченке, «Репинские пруды» и Ежовское озеро.