В 2022 году в шести населенных пунктах Кировской области построят дома для переселения из аварийного жилья

За год в регионе планируется возвести девять домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для переселения кировчан из аварийного жилья в 2022 году построят девять домов. Строения появятся в Арбажском муниципальном округе, Верхошижемском городском поселении, Кирове, Вахрушах, поселке Октябрьский Слободского района и Омутнинске. Для расселения планируется также закупка квартир на рынке жилья.

Расселение аварийного жилья ведется по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», которое президент РФ Владимир Путин обозначил как одно из приоритетных направлений развития страны. Нацпроект реализуется с 2019 года. По программе, рассчитанной на 2019-2025 годы, переселяются жители домов, признанных аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.

В нашем регионе ход исполнения ускорен по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева. Так, здания, признанные аварийными до 2017 года, должны быть расселены до конца 2023 года - то есть на пару лет раньше. В минувшем году в эксплуатацию ввели уже пять многоквартирных домов - в Кирове, Котельниче, Зуевке и Опарино. На рынке жилья куплено 107 жилых помещений, а также заключено 165 соглашений выкупа жилых помещений. В итоге за последние два года новый дом обрел уже 2741 человек.

Всего в 2022 году планируется переселить 2300 кировчан из аварийного жилья площадью 42,6 тыс. кв. метров на территории 27 муниципальных образований области.