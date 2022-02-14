Главные новости в Кирове с 7 по 13 февраля: требование поднять плату за проезд до полсотни, падение снежной глыбы на малыша, переименование губернатора и QR-коды для «бессимптомников»

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 14 февраля, за окном -6...-9 градусов, днем ожидается снег, ветер 6-8 м/с. Прогноз погоды на ближайшие пять дней можно посмотреть здесь. График отключения на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы традиционно предлагаем вспомнить главные события ушедшей.

ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Автотранспортные предприятия требуют это сделать. Причем цена предлагается за проезд весьма немаленькая: в целом - от 42 до 56 рублей. Предложения о повышении выдвинули сразу восемь предприятий, обслуживающие маршруты в Кирове, Чепецке и Слободском. Изменения коснутся и пригородного сообщения. Меры объясняют снижением пассажиропотока и увеличением цен на топливо. Решение будет принимать РСТ до марта 2022 года.

НА РЕБЕНКА УПАЛА ГЛЫБА ЛЬДА

Такое происшествие случилось в субботу в Кирове. На детскую коляску, где лежал двухмесячный малыш, сошла снежная масса с крыши магазина. Ребенка экстренно доставили в областную травматологию. К счастью, все обошлось, и госпитализация ему не потребовалось. Полиция и Следком сейчас проводят проверку по данному случаю. Обслуживающей организации может грозить немалый штраф.

ГУБЕРНАТОР СТАНЕТ ГЛАВОЙ?

Депутаты ОЗС внесли предложение переименовать губернатора в главу Кировской области. Помимо этого, согласно проекту, его полномочия расширятся до возможности вносить представления главам муниципалитетов и избираться более двух раз подряд. Кроме того, из оснований досрочного прекращения полномочий губернатора исключат возможность отзыва избирателями.

QR-КОД ДЛЯ БЕССИМПТОМНО ПЕРЕБОЛЕВШИХ

Теперь кировчане, бессимптомно переболевшие коронавирусом, смогут получить сертификат с QR-кодом. Для этого потребуется сдать анализ на антитела в любой сертифицированной лаборатории. Количество антител никак не регулируется - лишь бы вообще были. Если они есть, результаты анализов передаются в федеральную систему и на портал Госуслуг. Кировчанам дополнительно делать для этого ничего не надо.

РОСТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛКУ

Ожидается он с 1 июля 2022 года. Изменение тарифов регулируется каждый год с учетом индекса роста платы за услуги. С 1 июля 2021 года он составил 4,2%. Перерасчет произойдет будущим летом. До тех пор тарифы остаются прежними.

Объяснение областное правительство выпустило после волны жалоб на высокую стоимость отопления. Как пояснили власти, это зависит от потребляемого объема. Если у жильцов стоит внутридомовой счетчик, оплата приходит согласно потраченному за месяц объему ресурса. Если нет - вычисляется по нормативу.

ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОМИКРОНА

Тест-систему на определение штаммов коронавируса завезли в Киров на минувшей неделе. Ее предполагается использовать для пациентов, у которых тестирование уже выявило коронавирус. Если ранее анализы отправлялись в Институт вирусологии на определение конкретного штамма, то теперь можно будет узнать его сразу на месте. Как сообщают кировские врачи, у более чем 85% болеющих COVID-19 на данный момент обнаружен именно новый штамм омикрон.

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