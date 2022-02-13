Коронавирус в Кировской области: как изменилась ситуация за неделю с 7 по 12 февраля

Компьютерную томографию легких в поликлинике на ул. Молодой Гвардии, 98 можно сделать круглосуточно. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным сайта стопкоронавирус.рф, статистика по количеству заболевших короновирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 6 по 12 февраля 2022 года изменилась следующим образом:

- в регионе выявили 12524 новых случаев заражения COVID-19;

- 2985 жителей области выписались с выздоровлением;

- 11 человек умерли.

В течение недели число выявляемых случаев COVID-19 в регионе стремительно росло. По информации областного оперштаба, по состоянию на 12 февраля, в инфекционных стационарах находятся 3947 кировчан. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 180 пациента, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 35941 человек.

На прошедшей неделе в Киров привезли тест-системы для определения штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил главврач Кировской областной клинической больницы Вадим Ральников.

По его словам, систему будут использовать для дообследования пациентов с первичным положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Это поможет ускорить определение штамма, которым заразился тот или иной пациент. Главврач Кировской областной клинической больницы также сообщил, что на сегодня более 85% проб пациентов - штамм «омикрон».

С 9 февраля в областном центре еще одно медучреждение перешло на работу только с пациентами с признаками ОРВИ и коронавируса. Как сообщает областной Минздрав, это поликлиника №1 на Циолковского, 18.

Такое решение было принято, чтобы разгрузить поликлинику №2 на Производственной, 6. Кировчане, прикрепленные к медучреждению на Циолковского и без симптомов ОРВИ и COVID-19, могут обращаться на Московскую, 6.

Стоит также отметить, что изменилось и время работы поликлиник: теперь они принимают больных с 7.00 до 20.00, а некоторые даже до 22.00.

На текущей неделе также стало известно, что с 21 февраля QR-код можно получить при наличии антител в организме, причем при любом их количестве. Как это сделать, можно узнать здесь.