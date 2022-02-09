Вакцинация от коронавируса, современное оборудование и квалифицированная помощь врачей стали доступнее для сотрудников и спецконтингента УИС

На 8 февраля 2022 года прививки от коронавируса сделали 94,8% подозреваемых, обвиняемых и осужденных и 93,6% сотрудников. Фото: УФСИН России по Кировской области

Медицинская служба регионального УФСИН имеет 17 филиалов: 13 медицинских частей, туберкулезную больницу, Центр медицинской и социальной реабилитации, военно-врачебную комиссию, Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Участники совещания отметили: в пенитенциарной медицине произошли серьезные изменения: закуплено новое оборудование, внедряются современные технологии, проводятся сложные операции.

Так, в туберкулезной больнице появилась новая дезинфекционная камера. В медицинской части № 13 приобрели цифровой флюорограф. Преимущества нового аппарата: минимальная лучевая нагрузка на пациента, максимально качественные снимки. Есть возможность записывать изображения на переносные носители информации.

Взаимодействие медслужбы УИС с другими медорганизациями нашего региона сделало более доступными для осужденных высокотехнологичные медицинские услуги. Бригады врачей-специалистов выезжали в исправительные учреждения области 98 раз.

На приобретение для инвалидов технических средств реабилитации было выделено более 1 млн рублей. Это позволило обеспечить 94,3% нуждающихся в реабилитации заключенных.

Успешно идет в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона и вакцинация от коронавируса. На 08 февраля 2022 года прививки сделали 94,8% подозреваемых, обвиняемых и осужденных и 93,6% сотрудников.

Большое внимание уделяется сохранению здоровья личного состава. За 2021 год по государственным контрактам с медучреждениями гражданского здравоохранения сотрудникам УИС оказали помощь на сумму 14 300 000 рублей. Путевки на санаторно-курортное лечение и в дома отдыха получили 43 человека.

По госконтрактам приобрели лекарственные препараты для обследования и лечения ВИЧ-инфицированных и туберкулезных больных на сумму более 10 миллионов рублей, вакцину против коронавирусной инфекции - более чем на 21 миллион рублей.

Во время совещания начальник УФСИН России по Кировской области Сергей Павленко также обозначил приоритетные задачи, стоящие перед медицинской службой в 2022 году. Это:

- укрепление кадрового потенциала медицинской службы и повышение квалификации ее сотрудников;

- проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе проведение вакцинации среди подозреваемых, обвиняемых осужденных, личного состава;

- принятие мер по снижению смертности от сердечно-сосудистой патологии среди лиц, содержащихся под стражей;

- профилактика заболеваемости туберкулезом среди спецконтингента;

- раннее выявление онкологической патологии среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных, оказание качественной медицинской помощи онкологическим больным;

- повышение доступности санаторно-курортного лечения для личного состава.