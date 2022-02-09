Кировский детский стоматолог: «Еще ребенком старался запомнить названия пломб и тренировался на игрушках»

Врач стоматолог Виталий Тананин более шести лет помогает маленьким кировчанам сохранить здоровые зубки и красивые улыбки. Фото: предоставлено героем публикации

Все мы в детстве боялись ходить на прием к зубному врачу. Однако сильные боли заставляли нас переступить через свои страхи и открыть рот после милой улыбки доктора. Сегодня, полечить или выдернуть зуб, а также разобраться в порой очень деликатных проблемах полости рта просто невозможно без помощи специалиста. В преддверии международного Дня стоматолога мы пообщались с представителем данной профессии Виталием Тананиным. Он рассказал нам об особенностях работы с маленькими пациентами и о том, в каком возрасте нужно приводить детей на первый профилактический осмотр.

О профессии стоматолога Виталий Тананин стал задумываться еще в школе. Приходя на прием, он всегда внимательно следил за действиями врача и старался запомнить названия пломб. Полученные знания мальчик отрабатывал на любимых игрушках после возвращения домой.

Отучившись в медицинском институте, Виталий, вот уже более шести лет помогает маленьким кировчанам сохранить здоровые зубки и красивые улыбки. Накопив определенный опыт, доктор легко находит общий язык с ребенком, делая лечение максимально безболезненным и комфортным.

На приеме у доктора царит приятная и расслабляющая атмосфера. Фото: предоставлено героем публикации

По словам Виталия Тананина, стоматологическая помощь может потребоваться детям с грудного возраста. Самый ранний прием проходит в первый месяц жизни малыша для выявления нарушений уздечки языка и других патологий. Кроме того, на этапе прорезания зубов у ребенка значительно возрастает риск развития различных заболеваний десен, требующих вмешательства специалиста.

На второй плановый прием следует приводить детей в полтора года. Дальше посещения зубного кабинета должны осуществляться каждые 3-4 месяца. Это, по мнению врача, позволит ребенку правильно адаптироваться и привыкнуть к обстановке и различным шумам стоматологического оборудования.

Многих родителей волнует вопрос, нужно ли им присутствовать в кабинете, когда их чадо находится в кресле и как это отразится на поведении малыша.

- Как правило родителей не выгоняют из кабинета. Обычно если мама или папа стоит рядом ребенок успокаивается. Иногда доходит даже того, что маленький пациент настолько расслабляется, что засыпает. Главное, чтобы взрослые вели себя адекватно и не говорили пугающих фраз, - отметил доктор.

Но частых посещений стоматолога можно избежать если два раза в день после еды чистить зубы и ежедневно ухаживать за полостью рта. Важную роль в здоровье зубов играет и правильное питание. Сладкая, высококалорийная пища, а также сильно газированные напитки, в состав которых входят красители, негативно воздействуют на эмаль.

- Для того, чтобы зубки ваших детей были крепкие и здоровые, старайтесь кормить малышей более жесткой пищей. Такая еда хорошо развивает челюсти и способствует самоочищению зубов, - подытожил стоматолог.