Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Наука7 февраля 2022 22:00

Биоразлагаемая упаковка, искусственный интеллект, пищевая 3D-печать: над чем работают кировские ученые

Мы узнали какие открытия делают молодые исследователи в нашем регионе
Ольга Тулякова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Андрей Бурков работает над созданием полимерного материала из полностью возобновимого сырья. Фото предоставлено героем публикации

Андрей Бурков работает над созданием полимерного материала из полностью возобновимого сырья. Фото предоставлено героем публикации

8 февраля отмечается День российской науки. За последние 20 лет наши ученые изобрели вакцину от лихорадки Эбола, обнаружили озоновый слой, гелий и метан в атмосфере Марса, нашли новый вид вымерших родственников Homo sapiens, разработали новый тип лазерных диодов для оптических пинцетов и молекулярную платформу для создания лекарств от разных видов рака.

Как на карте российской науки выглядит Кировская область? Мы знаем, что в прошлом она дала миру много великих имен: хирург Александр Бакулев, психиатр и невропатолог Владимир Бехтерев, основоположник космонавтики Константин Циолковский, селекционер Николай Рудницкий.

Кто такие современные кировские исследователи и что они изобретают, мы узнали у молодых ученых.

КАК ИЗ ВРЕДНЫХ ОТХОДОВ ДЕЛАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ

Так, на кафедре химии и технологии переработки полимеров ВятГУ о своих научных наработках рассказали сразу несколько человек.

Роман Веснин, кандидат технических наук, заведующий кафедрой изучает химические методы утилизации полимеров.

- Мы «разлагаем» полимеры до соединений, - поясняет Роман, - которые потом можно использовать в разных отраслях промышленности (антисептики, гербициды, получение смол) или для повторного синтеза полимеров. Наш коллектив работает и над новыми методами повторной переработки пластиковых отходов. Сейчас разрабатываем технологию их утилизации с получением теплоизоляционных материалов.

Доцент Андрей Бурков работает над созданием полимерного материала из полностью возобновимого сырья.

- Наука для меня - это творчество, самореализация, плюс возможность сделать что-то действительно полезное для людей, - говорит Андрей. - Неделю назад вернулись с международной выставки в Москве, где лишний раз убедились - «зеленая» упаковка востребована. Скажу честно: особо значимых открытый пока не совершили. Вообще наука - это не как в кино, раз - и Нобелевская премия! Мы планомерно работаем, хотим, чтобы в Кирове и России исчезли полиэтиленовые пакеты, а природа стала чище.

Аспирант Михаил Вохмянин ищет новые технологии переработки пластиковых отходов.

- Интерес вообще к науке, а особенно к химии был с самого детства, - делится Михаил. - Одно из последних открытий: некоторые компоненты утилизированных пластиковых бутылок можно использовать в производстве резин, а из других удалось получить новый вспененный материал, похожий на поролон. Это исследование ценно не только для Кирова или России, но и для мира, оно позволяет из пластиковых бытовых отходов получить ценные для промышленности органические соединения.

УЧАТ КОМПЬЮТЕР АРГУМЕНТАЦИИ И ПЕЧАТАЮТ ПРОДУКТЫ

О своей работе в области искусственного интеллекта рассказал Евгений Котельников, доктор технических наук, профессор кафедры прикладной математики и информатики, руководитель лаборатории интеллектуальных систем ВятГУ.

Евгений Котельников вместе с коллегами работает над проектом по генерации аргументативных текстов. Фото предоставлено героем публикации

Евгений Котельников вместе с коллегами работает над проектом по генерации аргументативных текстов. Фото предоставлено героем публикации

- Уже более 12 лет мы с коллегами развиваем компьютерную лингвистику, - рассказывает Евгений, - обучаем технику понимать естественный человеческий язык. Глобальная цель - создать программу, которая различала бы все оттенки смысла в тексте. Это не просто, но когда удается сделать хоть маленький шажок, вдохновляешься и хочется двигаться дальше. Сейчас мы разрабатываем программу по генерации текста с аргументацией. Если простым языком, на вход нашей программы поступает какое-то утверждение, а она автоматически создает текст с аргументами «за» или «против». Мы совсем недавно занялись этой темой, но уже получили поддержку Российского научного фонда.

Евгений также отметил, что проект по генерации аргументативных текстов - мировой тренд и первая подобная работа для русского языка.

- Наша лаборатория вместе с МГУ и Сколтехом является организатором соревнований по анализу аргументации, - пояснил ученый. - Конечно, без высочайшего профессионализма и самоотверженного труда моих коллег по кафедре это было бы невозможно.

А коллектив института биологии и биотехнологии ВятГУ в 2022 году начал работу в области трехмерной печати пищевых продуктов.

- Наша главная цель - сделать пищевую 3D-печать востребованной и более эффективной по сравнению с традиционной пищей, - делится Ксения Белова, аспирантка ВятГУ. - Для этого напечатанная еда должна быть более сбалансированной, полноценной по составу.

Ксения Белова: «Наша цель - сделать пищевую 3D-печать востребованной и более эффективной по сравнению с традиционной пищей». Фото предоставлено героиней публикации

Ксения Белова: «Наша цель - сделать пищевую 3D-печать востребованной и более эффективной по сравнению с традиционной пищей». Фото предоставлено героиней публикации

Для Кирова и России это уникальные исследования. Они полностью в тренде мировой науки, которая ищет способы накормить растущее население Земли и снизить загрязнение от животноводства. Также с помощью 3D-печати можно учитывать индивидуальные вкусовые особенности человека, готовить продукты с заданным составом, например, для людей с метаболическими расстройствами (ожирение, сахарный диабет).

- Основой для 3D-печати являются пищевые чернила, - поясняет Ксения. - Мы будем изучать как можно повысить их питательную ценность. Один из способов - наполнение чернил живыми растительными клетками, полученными биотехнологическим путем. Тема не изученная, но актуальная, поэтому наше исследование поддержал Российский научный фонд.

ПАЛЕОНТОЛОГИ ДОКАЗАЛИ: В НАШЕМ РЕГИОНЕ ВОДИЛИСЬ ИХТИОЗАВРЫ

В Кировской области в последние годы успешно развиваются и палеонтологические исследования. Этой работой занимается коллектив Вятского палеонтологического музея.

- В летние месяцы это полевая работа, в зимние - лабораторная обработка собранного материала, - рассказывает Алексей Торопов, кандидат биологических наук, директор музея. - В этом году мы сделали настоящее открытие - обнаружили на территории Кировской области скелет ихтиозавра. До этого остатки рыбоящеров находили в Англии, Германии, Индии, Казахстане и с полдюжины - в России: у села Ундоры Ульяновской области, в Дагестане, на острове Русский.

Алексей Торопов на месте раскопок ихтиозавра у с. Синегорье. Фото предоставлено героем публикации

Алексей Торопов на месте раскопок ихтиозавра у с. Синегорье. Фото предоставлено героем публикации

Скелет был найден не случайно, а в ходе плановой научной экспедиции близ села Синегорье Нагорского района. Сотрудник музея Владимир Масютин пошел осматривать осыпь и нашел обломки, которые сначала принял за окаменевшее дерево. Присмотревшись, понял, что перед ним костная структура. Начал осматривать склон и обнаружил горизонт, в котором залегал скелет.

Скелет ихтиозавра обнаружил сотрудник палеонтологического музея Владимир Масютин. Фото предоставлено героем публикации

Скелет ихтиозавра обнаружил сотрудник палеонтологического музея Владимир Масютин. Фото предоставлено героем публикации

- В научном плане наш ихтиозавр ценен тем, что найдены не части, а практически полный скелет, за исключением ряда костей черепа и хвоста, - отмечает директор музея. - Он позволит лучше изучить строение этих животных, поможет решить проблему систематики ихтиоящеров, уточнить область их распространения и пути миграции по северному морю юрского периода. Наш музей, конечно, еще молодой, про бренд «палеонтолог из Кирова» говорить пока рано, но Илья Шумов и Владимир Масютин в своих кругах известны! В ряде вопросов, касающихся анатомии и морфологии пермской фауны они выступают консультантами и научными экспертами.

Наука: Клуб любознательных
0