Биоразлагаемая упаковка, искусственный интеллект, пищевая 3D-печать: над чем работают кировские ученые

Андрей Бурков работает над созданием полимерного материала из полностью возобновимого сырья. Фото предоставлено героем публикации

8 февраля отмечается День российской науки. За последние 20 лет наши ученые изобрели вакцину от лихорадки Эбола, обнаружили озоновый слой, гелий и метан в атмосфере Марса, нашли новый вид вымерших родственников Homo sapiens, разработали новый тип лазерных диодов для оптических пинцетов и молекулярную платформу для создания лекарств от разных видов рака.

Как на карте российской науки выглядит Кировская область? Мы знаем, что в прошлом она дала миру много великих имен: хирург Александр Бакулев, психиатр и невропатолог Владимир Бехтерев, основоположник космонавтики Константин Циолковский, селекционер Николай Рудницкий.

Кто такие современные кировские исследователи и что они изобретают, мы узнали у молодых ученых.

КАК ИЗ ВРЕДНЫХ ОТХОДОВ ДЕЛАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ

Так, на кафедре химии и технологии переработки полимеров ВятГУ о своих научных наработках рассказали сразу несколько человек.

Роман Веснин, кандидат технических наук, заведующий кафедрой изучает химические методы утилизации полимеров.

- Мы «разлагаем» полимеры до соединений, - поясняет Роман, - которые потом можно использовать в разных отраслях промышленности (антисептики, гербициды, получение смол) или для повторного синтеза полимеров. Наш коллектив работает и над новыми методами повторной переработки пластиковых отходов. Сейчас разрабатываем технологию их утилизации с получением теплоизоляционных материалов.

Доцент Андрей Бурков работает над созданием полимерного материала из полностью возобновимого сырья.

- Наука для меня - это творчество, самореализация, плюс возможность сделать что-то действительно полезное для людей, - говорит Андрей. - Неделю назад вернулись с международной выставки в Москве, где лишний раз убедились - «зеленая» упаковка востребована. Скажу честно: особо значимых открытый пока не совершили. Вообще наука - это не как в кино, раз - и Нобелевская премия! Мы планомерно работаем, хотим, чтобы в Кирове и России исчезли полиэтиленовые пакеты, а природа стала чище.

Аспирант Михаил Вохмянин ищет новые технологии переработки пластиковых отходов.

- Интерес вообще к науке, а особенно к химии был с самого детства, - делится Михаил. - Одно из последних открытий: некоторые компоненты утилизированных пластиковых бутылок можно использовать в производстве резин, а из других удалось получить новый вспененный материал, похожий на поролон. Это исследование ценно не только для Кирова или России, но и для мира, оно позволяет из пластиковых бытовых отходов получить ценные для промышленности органические соединения.

УЧАТ КОМПЬЮТЕР АРГУМЕНТАЦИИ И ПЕЧАТАЮТ ПРОДУКТЫ

О своей работе в области искусственного интеллекта рассказал Евгений Котельников, доктор технических наук, профессор кафедры прикладной математики и информатики, руководитель лаборатории интеллектуальных систем ВятГУ.

Евгений Котельников вместе с коллегами работает над проектом по генерации аргументативных текстов. Фото предоставлено героем публикации

- Уже более 12 лет мы с коллегами развиваем компьютерную лингвистику, - рассказывает Евгений, - обучаем технику понимать естественный человеческий язык. Глобальная цель - создать программу, которая различала бы все оттенки смысла в тексте. Это не просто, но когда удается сделать хоть маленький шажок, вдохновляешься и хочется двигаться дальше. Сейчас мы разрабатываем программу по генерации текста с аргументацией. Если простым языком, на вход нашей программы поступает какое-то утверждение, а она автоматически создает текст с аргументами «за» или «против». Мы совсем недавно занялись этой темой, но уже получили поддержку Российского научного фонда.

Евгений также отметил, что проект по генерации аргументативных текстов - мировой тренд и первая подобная работа для русского языка.

- Наша лаборатория вместе с МГУ и Сколтехом является организатором соревнований по анализу аргументации, - пояснил ученый. - Конечно, без высочайшего профессионализма и самоотверженного труда моих коллег по кафедре это было бы невозможно.

А коллектив института биологии и биотехнологии ВятГУ в 2022 году начал работу в области трехмерной печати пищевых продуктов.

- Наша главная цель - сделать пищевую 3D-печать востребованной и более эффективной по сравнению с традиционной пищей, - делится Ксения Белова, аспирантка ВятГУ. - Для этого напечатанная еда должна быть более сбалансированной, полноценной по составу.

Ксения Белова: «Наша цель - сделать пищевую 3D-печать востребованной и более эффективной по сравнению с традиционной пищей». Фото предоставлено героиней публикации

Для Кирова и России это уникальные исследования. Они полностью в тренде мировой науки, которая ищет способы накормить растущее население Земли и снизить загрязнение от животноводства. Также с помощью 3D-печати можно учитывать индивидуальные вкусовые особенности человека, готовить продукты с заданным составом, например, для людей с метаболическими расстройствами (ожирение, сахарный диабет).

- Основой для 3D-печати являются пищевые чернила, - поясняет Ксения. - Мы будем изучать как можно повысить их питательную ценность. Один из способов - наполнение чернил живыми растительными клетками, полученными биотехнологическим путем. Тема не изученная, но актуальная, поэтому наше исследование поддержал Российский научный фонд.

ПАЛЕОНТОЛОГИ ДОКАЗАЛИ: В НАШЕМ РЕГИОНЕ ВОДИЛИСЬ ИХТИОЗАВРЫ

В Кировской области в последние годы успешно развиваются и палеонтологические исследования. Этой работой занимается коллектив Вятского палеонтологического музея.

- В летние месяцы это полевая работа, в зимние - лабораторная обработка собранного материала, - рассказывает Алексей Торопов, кандидат биологических наук, директор музея. - В этом году мы сделали настоящее открытие - обнаружили на территории Кировской области скелет ихтиозавра. До этого остатки рыбоящеров находили в Англии, Германии, Индии, Казахстане и с полдюжины - в России: у села Ундоры Ульяновской области, в Дагестане, на острове Русский.

Алексей Торопов на месте раскопок ихтиозавра у с. Синегорье. Фото предоставлено героем публикации

Скелет был найден не случайно, а в ходе плановой научной экспедиции близ села Синегорье Нагорского района. Сотрудник музея Владимир Масютин пошел осматривать осыпь и нашел обломки, которые сначала принял за окаменевшее дерево. Присмотревшись, понял, что перед ним костная структура. Начал осматривать склон и обнаружил горизонт, в котором залегал скелет.

Скелет ихтиозавра обнаружил сотрудник палеонтологического музея Владимир Масютин. Фото предоставлено героем публикации

- В научном плане наш ихтиозавр ценен тем, что найдены не части, а практически полный скелет, за исключением ряда костей черепа и хвоста, - отмечает директор музея. - Он позволит лучше изучить строение этих животных, поможет решить проблему систематики ихтиоящеров, уточнить область их распространения и пути миграции по северному морю юрского периода. Наш музей, конечно, еще молодой, про бренд «палеонтолог из Кирова» говорить пока рано, но Илья Шумов и Владимир Масютин в своих кругах известны! В ряде вопросов, касающихся анатомии и морфологии пермской фауны они выступают консультантами и научными экспертами.