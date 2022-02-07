Главные новости в Кирове с 31 января по 6 февраля: сложная эпидемиологическая обстановка, возможное повышение платы за проезд, эвакуация машин и пес-герой из Кстинино

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 7 февраля, за окном -5...-6 градусов, пасмурно, без осадков, безветренно. Полный прогноз погоды на неделю вы можете посмотреть по этой ссылке. Плановые отключения электричества на сегодня - здесь. Наступила новая рабочая неделя, а мы предлагаем вам вспомнить ключевые события ушедшей.

КОРОНАВИРУС, ГРИПП И ОРВИ

Не говорить нельзя - ситуация становится все хуже. Антирекорды по числу заражений за сутки фиксируются каждый день: почти полторы тысячи в день на данный момент. Всего же болеющих более 36 тысяч. И с ОРВИ и гриппом ситуация ничуть не лучше. Что имеем на данный момент:

- узкие специалисты помогают терапевтам и сотрудникам «неотложки»;

- на карантин закрыли более тысячи классов в 178 школах области;

- пассажиропоток в общественном транспорте упал на 25%;

- предпринимателям рекомендуют вывести на «удаленку» максимальное количество сотрудников.

На всякий случай напоминаем, что прививку от коронавируса можно сделать в двух мобильных пунктах вакцинации и трех круглосуточных, а также в любой поликлинике, не закрытой на работу с коронавирусом и ОРВИ. График можно посмотреть здесь.

ПЛАТУ ЗА ПРОЕЗД ПОВЫСЯТ?

Вполне могут. По сообщению региональной службы по тарифам, семь перевозчиков подали заявки на пересмотр расценок на проезд в общественном транспорте. И поскольку нынешние цены установили еще два года назад, их могут поднять на сей раз. Если ответ на поставленный выше вопрос будет положительным, тарифы изменятся с начала второго квартала 2022 года. Само решение о их пересмотре примут до конца зимы.

МЕШАЮЩИЕ УБОРКЕ УЛИЦ МАШИНЫ БУДУТ УБИРАТЬ

Мэрия планирует создать муниципальную службу, которая будет эвакуировать автомобили, мешающие чистке улиц от снега. Информирование водителей и выставление временных знаков не помогает: автомобилисты все равно паркуются в зонах работ. Из-за этого некоторые второстепенные улицы приходится чистить в несколько заходов. Вопрос создания службы, которая займется этой проблемой, прорабатывается прямо сейчас.

ПЕРВАЯ «УМНАЯ» ОСТАНОВКА В КИРОВЕ

Такую хотят поставить на пересечении улиц Ленина и Герцена (ООТ «Трифонов монастырь»), на месте демонтированного незаконно построенного киоска. Деньги на обустройство уже выделены, сумма не разглашается. Планируется, что на «умной» остановке кировчане смогут подзарядить свои мобильные телефоны. Она также будет оборудована табло, подключенным к системе ГЛОНАСС. В ближайшее время состоится аукцион по выбору подрядчика, который возьмется за изготовление конструкции.

ПСА ИЗ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА ВЫДВИНУЛИ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРЕМИЮ

И о хорошем: пес из Кстинино может получить международную премию за спасение людей! Весной 2021 года он своим лаем разбудил сотрудника МЧС, который вышел на крыльцо и увидел зарево от пожара. Благодаря неравнодушию мужчины и еще одного соседа удалось спасти мужчину, девочку и кота, живших в загоревшемся коттедже. И, конечно, спасибо псу Гектору - из всего животного многообразия, что было по соседству, залаял и «оповестил» о пожаре только он один. Благодаря этому не было упущено драгоценное время, люди остались живы и даже не пострадали.