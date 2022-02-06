Коронавирус в Кировской области, последние новости на 6 февраля: как изменилась статистика за неделю

Ежедневно компьютерную томографию легких делают порядка 800 кировчан Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным сайта стопкоронавирус.рф, статистика по количеству заболевших короновирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 31января по 6 февраля 2022 года изменилась следующим образом:

- в регионе выявили 6528 новых случаев заражения COVID-19;

- 1259 жителей области выписались с выздоровлением;

- 13 человек умерли.

Кировская область, по данным портала, не соответствует четырем из пяти критериев свободного от коронавируса региона. Речь идет о таких показателях, как заболеваемость, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.

В течение недели число выявляемых случаев COVID-19 в регионе стремительно росло. По информации областного оперштаба, по состоянию на 6 февраля, в инфекционных стационарах находятся 3623 кировчанина. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 177 пациентов, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 31 139 человек.

На данный момент динамику с заболеваемостью коронавирусом можно назвать пугающей. Ежедневно выявляется свыше 1000 случаев. За неделю число пациентов, лечащихся от опасной инфекции на дому, увеличилось более чем в два раза.

Все это привело к тому, что многие школы и детские сады стали закрываться на карантин. Так, на этой неделе 1196 классов сразу в 178 общеобразовательных учреждениях и 323 группы в 67 садиках ушли на вынужденные каникулы.

Из-за сложной противоэпидемической ситуации власти региона рекомендуют перевести на дистанционную работу сотрудников, которые могут выполнять свои обязанности удаленно. Гражданам старшей возрастной группы советуют соблюдать режим самоизоляции и без лишней надобности не посещать места массового скопления людей.

Для того, чтобы замедлить распространение опасной инфекции, в области продолжается массовая вакцинация населения. На сегодняшний день на медицинских складах сформирован достаточный запас препаратов.

Получить защиту от COVID-19 можно не только в поликлиниках, но и двух мобильных пунктах. С собой необходимо взять паспорт, CНИЛС и полис ОМС. Перед процедурой пациента обязательно осмотрит врач.