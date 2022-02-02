Территория дог-френдли: в какие кировские кафе можно сходить с собакой

Чаще всего в требованиях - небольшой размер животного и его спокойное поведение. Фото: Евгения ГУСЕВА

Общественные места в Кирове становятся территорией дог-френдли. Это значит, что кафе, рестораны и гостиницы стали принимать гостей вместе с их пушистыми питомцами. Рассказываем, где можно побывать собаководам во время прогулки по городу.

Пока учреждений немного, но сам факт расширения их сервисных предложений позволяет надеяться на то, что отношение к животным меняется в лучшую сторону, как это уже происходит в столичных городах.

Сегодня в Кирове с десяток заведений общепита готовы распахнуть двери для тех, кто хочет перекусить за барной стойкой или столиком в кафе в компании своего четвероногого друга. Такую услугу предлагают, например, гриль-бар «Конюшня», «A. dress счастья», «Брокколи», «Alpen», «Мельница» и другие. Чаще всего в требованиях - небольшой размер животного и его спокойное поведение. Правда, в одном из кафе заверили, что могут принять и большую собаку, например, привязав ее на крыше.

Во время посещения заведения вам понадобится следить за своим питомцем, чтобы он не лаял и не прыгал на посетителей от радости, не отпускать его с поводка и в случае чего убрать за ним. Впрочем, лучше выгулять собаку заранее. Также вас попросят не разрешать ей забираться в кресло и не давать вылизывать тарелки. Миску для животного можно взять с собой из дома. Как и салфетки, которыми стоит вытереть лапы животного перед входом в кафе, а также убрать другие возможные следы пребывания в нем.

Разумеется, вашу любовь к животным может не разделить посетитель за соседним столиком. Кинологи советуют спокойно реагировать на просьбы пересесть на другое место.

- Что касается кафе, то летом на открытых верандах посидеть с собакой - это уже может быть нормой. А вот закрытые помещения - отдельная тема, - считает руководитель клуба юных кинологов при кировском Дворце творчества-Мемориале Анна Кутепова. - Люди разные, у кого-то есть страх или может быть аллергия на шерсть, на слюну животных. Поэтому лучше не усаживать собаку в буквальном смысле за стол.

В идеале посещение кафе или ресторана с животным выглядит так: вы сидите в кресле и пьете кофе, а любимый песик мирно дремлет у ваших ног.

Помимо общепита, в Кирове есть и дог-френдли гостиницы, где будут рады вам и вашей собаке. В их числе - «Губернская», «7 холмов», «Постоялый двор», «Люкс», «Восьмое небо» и другие.

«Мы с особым трепетом и заботой относимся не только гостям, но и к домашним животным. При размещении питомца в номере установлена надбавка за дополнительную уборку номера. Также необходимо внести возвратный депозит в качестве гарантии оплаты за возможный причиненный ущерб», - сообщает на своей странице «ВКонтакте» отель «Four Elements Kirov».

Доплата за собаку варьируется от 300 до 600 рублей в сутки. В одном из отелей - до 3 тысяч рублей за период проживания до трех суток. Принимают в основном небольших питомцев - до 3, 5, 10 килограммов. Потребуются ветеринарный паспорт и намордник. Ну, и, конечно, понадобится заранее предупредить о своем приезде с собакой и уточнить условия и стоимость проживания ее в номере. Все подробности можно узнать в самих заведениях.

- Гости Кирова, которые приезжают со своими питомцами на выставки, соревнования или просто посмотреть наш город, имеют такой опыт. В большинстве хостелов, если заселяется, например, компания с собаками в одном номере и они не мешают другим, это довольно распространенная практика, - говорит Анна Кутепова.- В целом дог-френдли - это мировая тенденция, открыто обсуждаемая. На мой взгляд, тут важно учитывать удобство всех участников - и владельцев животных, и остальных посетителей заведений. И не перегибать палку ни с той, ни с другой стороны.

Благодарим «Центр развития туризма Кировской области» за помощь в подготовке материала.