В Кировской области выделили 9 миллиардов рублей на развитие дорожной сферы в 2022 году

На выделенные средства планируется отремонтировать 163 км дорог и 260 метров мостов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области распределили средства на ремонт дорог в 2022 году. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Так, в текущем году планируется реализовать три программы в рамках исполнения нацпроекта «Безопасные качественные дороги»: «Региональная и местная дорожная сеть в Кировской области», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области», «Безопасность дорожного движения в Кировской области». Сейчас в бюджете предусмотрено 4,7 миллиарда рублей на эти цели: 1,1 миллиарда - федеральные средства, 3,5 миллиарда - деньги областного бюджета, 50 миллионов - местного.

За счет этой суммы власти планируют привести в нормативное состояние не менее 163 км дорог (120 - региональные или межмуниципальные, 43 - в областном центре) и 260 метров мостов. Кроме того, деньги пойдут на установку пяти автоматических пунктов весогабаритного контроля и 111 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Обеспечение выполнения мероприятий, направленных на снижение смерности в результате ДТП, также включены в эту сумму. За счет этих денег, в том числе, начнется внедрение интеллектуальной транспортной системы в Кирове, которую введут в действие в 2024 году.

- Приведение дорог в нормативное состояние - одна из важнейших задач областного правительства, - подчеркивает губернатор Кировской области Игорь Васильев. - Для этого ежегодно ведется работа по увеличению финансирования дорожной сферы: в 2022 году выделено в общей сложности 9,1 миллиарда рублей, это рекордная цифра для нашего региона. За четыре предыдущих года на дороги Кировской области было направлено более 31 млрд рублей - почти в два раза больше, чем за предыдущие пять лет. Это позволило нам отремонтировать 1200 км трасс.