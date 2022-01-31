Главные новости в Кирове с 24 по 30 января: высокая заболеваемость ОРВИ и ковидом, майонез в награду спортсменам, подорожание товаров и услуг за год

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 31 января, за окном пасмурно, без осадков, температура воздуха -9...-11, ветер до 7 м/с. Прогноз погоды на неделю можно почитать здесь. Графики отключения воды и электричества на сегодня - по ссылкам. Наступила новая рабочая неделя, а мы традиционно предлагаем вспомнить главные события ушедшей.

ВЫСОКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ И КОВИДОМ

Эпидемиологическая ситуация в Кировской области оставляет желать лучшего. Каждые сутки врачи выявляют новое рекордное количество случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 30 января оно близится к тысяче. Общее число болеющих преодолело отметку в 18 тысяч.

Болеют кировчане не только коронавирусом, но и ОРВИ. Врачи сбиваются с ног - буквально. Из-за того, что возросла заболеваемость среди детей, педиатры за сутки обслуживают около 1200 выездов на дом. На карантин ушли 29 классов школ областного центра, еще 129 - на удаленку. Больных стало настолько много, что власти приняли решение разделить потоки. Теперь некоторые больницы принимают исключительно пациентов с ОРВИ и коронавирусом, а другие - наоборот, только без симптомов каких-либо болезней. Решение вступило в силу с 28 января.

И еще одно нововведение заработало из-за роста заболеваемости коронавирусом. Теперь заразившиеся могут пройти КТ в любое время суток. Кабинет в поликлинике на Молодой Гвардии, 98 принимает круглосуточно. На Красноярской, 43 - в две смены. Обследование для заболевших проводится бесплатно, по полису ОМС.

Кроме того, на ж/д вокзале теперь можно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Услуга доступна как жителям Кирова и области, так и пассажирам поездов.

Добавим также, что в Кировской области начали вакцинировать от коронавируса подростков. Свое желание привиться изъявили 640 человек.

МАЙОНЕЗ В НАГРАДУ

В Кирове юных сноубордистов наградили майонезом. Никогда такого не было, правда? Съедобные призы стали утешительными для спортсменов, не занявших первые места. Кроме того, от организаторов им еще достались блокноты. Справедливости ради стоит сказать, что победителям достались вполне адекватные награды.

История моментально разлетелась по СМИ не только региональным, но и федеральным. И это неудивительно, учитывая то, что подобная история уже имела место быть в июне, когда победителей всероссийской олимпиады награждали майонезом и кетчупом. Вспомнить, как это было, можно по этой ссылке.

ЦЕНЫ РАСТУТ

Все дорожает в нашем мире... По подсчетам специалистов Кировстата, цены на продукты за год взлетели на 11,5%. Выросла стоимость овощей (картофель, свекла), мяса, морепродуктов. Если отвлечься от еды, то ситуация не радостнее. Увеличились цены на стройматериалы, кухонную мебель, уголь. Подорожали также медицинские услуги, транспортные и другие. Узнать подробности можно здесь.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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