Коронавирус в Кировской области, последние новости на 30 января: как изменилась статистика за неделю

Количество пациентов в инфекционных стационарах также значительно возросло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным сайта стопкоронавирус.рф, статистика по количеству заболевших короновирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 24 по 30 января 2022 года изменилась следующим образом:

- в регионе выявили 4107 новых случаев заражения COVID-19;

- 2635 жителей области выписались с выздоровлением;

- 16 человек умерли.

Кировская область, по данным портала, не соответствует четырем из пяти критериев свободного от коронавируса региона. Речь идет о таких показателях, как заболеваемость, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.

В течение недели число выявляемых случаев COVID-19 в регионе стремительно росло. По информации областного оперштаба, по состоянию на 30 января, в инфекционных стационарах находятся 2620 кировчан. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 168 пациентов, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 15387 человек.

На данный момент динамика с заболеваемостью коронавирусом вызывает серьезные опасение. Если еще неделю назад число пациентов, которые лечатся от COVID-19 на дому, составляло порядка 4 с небольшим тысяч, то сегодня их количество вплотную приблизилось к 16 тысячам .

В связи с этим резко возросла нагрузка на медицинских работников первичного звена здравоохранения. За сутки врачам приходится обслуживать более 1200 вызовов. Помимо коронавируса, в области циркулируют также ОРВИ, а также вирусы грипп А и Аденовирусы.

Власти региона приняли решение о развертывании дополнительных коек для больных «ковидом». Так, инфекционный стационар открыли на базе реабилитационного центра «На Казанской». На трех этажах разместили 130 койко-мест, приемное и реанимационное отделение.

В социальных сетях все больше появляются гневные посты кировчан по поводу огромных очередей в кабинеты компьютерной томографии легких. Для того, что решить эту проблему и не допустить большого скопления людей, КТ в областном центре теперь можно сделать в любое время дня и ночи.