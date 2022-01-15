Ароматные пироги, блины с семгой и медовое печенье: что приготовить на Крещенский сочельник

Необычное блюдо обязательно удивит гостей. Фото: Мария САУРОВА
КРЕСТЦЫ НА МЕДОВОМ ТЕСТЕ
Сладкое лакомство к чаю готово. Фото: Мария САУРОВА
В Крещенский сочельник вятские хозяйки традиционно пекли обрядовую выпечку - крестцы или крестики. Именно с этого печенья, как правило, у православных начиналась первая утренняя домашняя трапеза в праздник Крещения Господня. Крестцы обычно запивали святой водой.
Ингредиенты:
- мука - 225 гр;
- растительное масло - 100 гр;
- сахар - 100 гр;
- разрыхлитель - 2 ст.л.;
- мед - 100 гр;
- корица;
- щепотка соли.
Приготовление
Насыпаем в емкость муку, сахар, разрыхлитель, соль и корицу. Затем добавляем растительное масло (или растопленный маргарин) и замешиваем тесто. Для большей эластичности добавляем мед. После чего отправляем получившуюся массу в холодильник.
Спустя 10-20 минут достаем тесто и раскатываем в корж толщиной примерно 0,7-1 см. С помощью формы или ножа вырезаем кресты, украшаем изюмом.
Затем выкладываем фигурки на расстоянии 2-3 сантиметров друг от друга на противень, застеленный пергаментной бумагой. Ставим печенье в заранее разогретую духовку на 180 ºС и выпекаем 10-12 минут, пока угощение не подрумянится.
ПИРОГИ С МЯСОМ И РИСОМ
Ароматная и румяная выпечка порадует близких. Фото: Мария САУРОВА
Если в Крещенский сочельник принято ставить на стол постные угощения, то 19 января можно угощать близких мясными, рыбными и молочными блюдами.
Ингредиенты:
- молоко - 1 стак.;
- сахар - 2 ст.л.;
- сухие дрожжи - 1 упаковка;
- маргарин - 180 гр;
- мука - 400 гр;
- рис - 150 гр;
- фарш - 400 гр;
- репчатый лук - 1 шт.;
- соль;
- яйцо.
Приготовление
Для теста разводим в стакане теплого молока сахар с дрожжами и оставляем на 15 минут. После этого смешиваем получившуюся опару с растопленным маргарином и половиной чайной ложки соли. Добавляем муку и вымешиваем тесто до тех пор, пока оно не начнет прилипать к рукам. Затем кладем тесто в полиэтиленовый пакет, закрываем и отправляем на 30 минут в холодильник.
Для начинки отвариваем в подсоленной воде рис и остужаем. Обжариваем до золотистого цвета мелко нашинкованный лук и фарш, солим и добавляем к рису.
Достаем тесто из холодильника и формируем пирожки. Чтобы на выпечке появилась корочка, смазываем тесто взбитым яйцом. Разогреваем духов до 180 °С (желательно в режиме конвекции), ставим пироги и выпекаем 20 минут.
СВЕКОЛЬНЫЕ БЛИНЫ СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ И СЕМГОЙ
Необычное блюдо обязательно удивит гостей. Фото: Мария САУРОВА
Ингредиенты:
- свекла - 1 шт.;
- молоко - 0,5 л;
- мука - 150 гр;
- яйцо - 2 шт.;
- сахар - 2 ст.л.;
- соль - 1/2 ч.л.;
- растопленное сливочное масло - 50 гр;
- сливочный сыр - 300 гр;
- семга - 200 гр;
- перья зеленого лука.
Приготовление
Добавляем в теплое молоко свекольный сок, яйца, соль, сахар и растопленное сливочное масло (можно растительное). Насыпаем просеянную муку и смешиваем с помощью блендера, чтобы не было комочков. Даем тесту отдохнуть 15-20 минут и начинаем выпекать блины на разогретой сковороде.
Затем мелко нарезаем семгу слабого соления и зеленый лук, смешиваем со сливочным сыром. Выкладываем начинку на середину блина и завязываем получившийся мешочек «ниточкой» сыра или перьями лука (предварительно можно примять их скалкой).
РАГУ «ПО-ВЯТСКИ» С КУРИНЫМИ ЖЕЛУДКАМИ И КАРТОФЕЛЕМ
Рагу получается очень сытным. Фото: Мария САУРОВА
Мария Саурова отмечает, что кухня нашего региона известна большим количеством блюд из требухи: печени, желудка, легких. Кировчанка решила напомнить читателям о вкусном деревенском блюде.
Ингредиенты:
- желудки куриные очищенные - 1 кг;
- картофель - 1,5 кг;
- репчатый лук - 1 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- зелень;
- соль по вкусу;
- лавровый лист;
- масло растительное.
Приготовление
В течение двух часов отвариваем желудки в подсоленной воде, пока они не станут мягкими. Затем остужаем и нарезаем на крупные куски. Обжариваем нарезанные морковь и лук, добавляем нарезанный на четыре части картофель. Наливаем в овощи два половника бульона, оставшегося после варки, и тушим овощи около 20 минут. Добавляем желудки, солим, перемешиваем и тушим еще 7 минут. Перед подачей посыпаем блюдо свежей зеленью.