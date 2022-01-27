В 2021 году в Кировской области число погибших в ДТП снизилось на 4,4%

Александр Николаевич не обошел вниманием и проблемные точки, над которыми будет продолжена работа в 2022 году. Фото: ГИБДД Кировской области

В региональной Госавтоинспекции Кировской области 26 января прошла пресс-конференция, на которой начальник управления кировской ГИБДД полковник полиции Александр Власов подвел итоги по ситуации с аварийностью в 2021 году, выделив основные проблемы и пути их решения.

Александр Николаевич отметил, что основные усилия Госавтоинспекции были направлены на снижение смертности в ДТП. В результате этот показатель удалось снизить на 4,4% по сравнению с 2020 годом. Всего на дорогах области в 2021 году в 1620 автомобильных авариях 131 человек погиб и 2138 получили травмы различной степени тяжести.

По итогам 2021 года в регионе сократилось и количество ДТП по вине нетрезвых водителей и тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования - на 7,8%. А число погибших в таких авариях - на 27,1% (с 48 до 35 человек). Меньше стало наездов на пешеходов - на 7,2%, а с летальным исходом - на 28,6%. В 2021 году на дорогах области погибли четыре ребенка (в 2020-м - шесть) и 223 получили травмы (255 - в 2020 году).

Руководитель региональной Госавтоинспекции пояснил, что такие результаты достигнуты благодаря скоординированным действиям заинтересованных организаций и ведомств.

Александр Власов не обошел вниманием и проблемные точки, над которыми будет продолжена работа в 2022 году. Так в прошедшем году наиболее тяжелые последствия имели аварии, связанные с несоответствием скорости погодным и дорожным условиям, а также с выездом на «встречку». Неправильный выбор скоростного режима стал причиной каждого пятого ДТП. В таких авариях 27 человек погибли и 433 получили ранения. Из-за выезда на полосу встречного движения погибли 45 и были травмированы 356 жителей области.

Большинство подобных ДТП происходило на автодорогах вне населенных пунктов. Для сокращения подобных происшествий на загородных трассах выставлялись дополнительные наряды ДПС, проводились мероприятия по пресечению нарушений правил обгона и скоростного режима с использованием специальных технических средств. Так, всего в 2021 году было выявлено 397459 нарушений норм и правил в сфере безопасности дорожного движения с помощью средств фотовидеофиксации.

Отметив, что результаты 2021 года гораздо лучше, чем предыдущего, Александр Николаевич выразил беспокойство ситуацией, которая складывается на дорогах региона в текущем месяце.

В январе 2022-го в автомобильных авариях уже погибли 16 взрослых и один ребенок и были травмированы 142 участника дорожного движения (среди них 15 несовершеннолетних). Из них 13 погибших и 78 травмированных - из-за нарушения скоростного режима и выезда на «встречку». Чтобы стабилизировать ситуацию на территории области, сотрудники Госавтоинспекции ежедневно с 24 января проводят специализированные рейды во всех районах Кировской области. Совместно с педагогами в школах и детских садах проводят тематические занятия, родительские собрания.

Профилактические мероприятия также организованы в автотранспортных предприятиях и автошколах.

Кроме того, управление ГИБДД предложило владельцам дорог провести ряд мероприятий, способствующих снижению числа нарушений ПДД и количества аварий. Например, установить барьерные ограждения, разделяющие транспортные потоки встречных направлений, световозвращатели по оси проезжей части, дублирующие дорожные знаки и нанести шумовые полосы.