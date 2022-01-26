Никогда не было и вот опять: в Кирове сноубордистов наградили майонезом и блокнотиками

Среди подарков для юных спортсменов оказались блокноты и майонез. Фото: vk.com/kalinka_sport

Помните кировских школьников, которых за победу на всероссийской олимпиаде наградили майонезом? У тех дарителей появились свои преемники! Так же щедро одарили юных сноубордистов на городских соревнованиях. Правда, кроме майонеза и кетчупа, ребята получили еще и блокнотики.

МАЙОНЕЗ И БЛОКНОТЫ В ПОДАРОК

Если углубиться в тему: 23 января 2022 года в центре зимнего отдыха «Калинка» прошли городские соревнования по сноуборду в дисциплине слалом. На них съехались около сотни участников со всего региона, по отчету центра, а также сотни зрителей, решивших поддержать юных спортсменов. В итоге среди подарков для детей оказались пакеты с майонезом и блокнотики с логотипом «Калинки».

Да что ж такое-то.

Или организаторы думают, что спортсмены недоедают и потому занимают такие скромные места?

Справедливости ради стоит заметить, что были и адекватные подарки. Так, среди спонсоров и партнеров соревнований значатся кировская фабрика игрушек, батутный парк и компания по пошиву худи. Да и дети, стоящие на почетном пьедестале, держат в руках не соусы всем известного производителя нашей области. Возможно, майонез и блокноты выдавались в качестве утешительного приза тем, кто не занял первые места. Судя по лицам детей - они точно счастливы.

- Спасибо всем участникам, организаторам и партнерам за проведение соревнований, организованных на высшем уровне, - комментируют представители центра.

Скорее всего, сами соревнования действительно организовали хорошо, только вот к тому, кто отвечал за награждение, явно есть вопросы.

Поощрять детей за их успехи - это не плохо. Это замечательно. Только пачка майонеза - это явно не та мотивация, которая побуждает ребенка добиваться этих самых успехов. И такой подарок выглядит для него просто издевательством.

Рады ли оказались ребята такой оценке своих достижений, понять трудно. Фото: vk.com/kalinka_sport

НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО, И ВОТ ОПЯТЬ

Собственно, возвращаемся к написанному в самом верху. Первая майонезная история в Кирове произошла в июне 2021 года. Тогда в стенах горадминистрации награждали школьников-победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады. Детей наградили и разошлись, а после родители одного из талантливых ребят заявили, что-де призом стали четыре пачки майонеза. Новость моментально разлетелась по всей стране - не впервой нам позориться, к сожалению...

Вскоре мэрия выступила с объяснениями. Как оказалось, тот самый майонез действительно был. Но он был подарком не чиновников, а благотворительного фонда при участии спонсорских организаций. Представительница организации пояснила ситуацию, шумиха улеглась, но осадок остался.