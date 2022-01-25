За год продукты в Кировской области подорожали на 11,5%

Среди овощей в прошлом году подешевели только помидоры Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кировстате рассказали, как изменились цены в регионе за год. В среднем, товары и услуги подорожали на 9,2%.

ВЗЛЕТЕЛА СТОИМОСТЬ ГРЕЧКИ И КАРТОФЕЛЯ

В прошлом году цены на продукты в Кировской области выросли на 11,5% по сравнению с 2020-м. Жителям пришлось больше платить за картофель - на 73,7%, свеклу - на 56%, морковь - на 49,8% и сухофрукты - на 39%. При этом стали дешевле помидоры - на 11,7% и апельсины - на 11,3%.

Увеличились также расценки на горох и фасоль - на 37,2%, овсяную и перловую крупы - на 32,5% и гречку - на 28%. Макаронные изделия подорожали на 15,6%.

Кроме того, подорожали некоторые мясные продукты:

- на 26,8% - куриные окорочка;

- на 26,2% - баранина;

- на 18,2% - говядина.

Заметно увеличились цены на замороженные кальмары - на 45,1%, маргарин - на 24,3%, майонез - на 23,2%, соленую сельдь - на 22,1%.

ПРОДОЛЖИЛСЯ РОСТ ЦЕН НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Среди непродовольственных товаров покупателям дороже стала обходиться металлочерепица - на 56,7%, обрезные доски - на 52,4%, древесностружечные плиты - на 52,1%, еврошифер - на 41,5%, красный кирпич - на 36,5%, рубероид - на 31,5% и оконное листовое стекло - на 30,5%.

Поднялась в цене кухонная мебель. Стоимость столов увеличились на 31,9%, навесных шкафов - на 31,2%, табуретов - на 27,1%.

Помимо этого, подорожали уголь - на 51,1%, спички - на 28,5%, хозяйственное мыло - на 26,9%, мониторы для настольного компьютера - на 25,2%, телевизоры - на 20,3%.

А вот некоторые гаджеты подешевели:

- на 6,8% - беспроводные наушники;

- на 5,6% - ноутбуки;

- на 5,2% - USB-флешки.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ СТАЛИ ОБХОДИТЬСЯ ДОРОЖЕ

Стоимость медицинских услуг в Кировской области выросла в среднем на 4,9%. А стоматологических еще больше. Так, за изготовление коронки приходилось отдавать на 27,8% больше, съемного протеза - на 27,1%, удаления зуба под местным обезболиванием - на 19,6%.

Среди других услуг подорожали билеты на самолет эконом-класса - на 24,1%, на поезда в купе нефирменного и фирменного поездов дальнего следования на 24,9% и 21% соответственно. Также увеличилась плата за установку пластиковых окон - на 42,1%, посещение яслей - на 21,1%, установку натяжного потолка - на 16,7%.