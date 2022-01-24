Убийств меньше, случаев кибермошенничества больше: итоги работы кировской полиции за 2021 год

За минувший год снизилось количество тяжких преступлений - убийств, разбоев и других. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове подвели итоги работы полиции за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, за минувший год в Кировской области зарегистрировали 19034 преступления, что на 0,6% выше, чем в 2020 году. Стало меньше убийств, хулиганств, разбоев, побоев и так далее. Зато выросло количество случаев кибермошенничества - за 2021 год удалось раскрыть 1167 таких преступлений.

Кроме того, в 2021 году в Кировской области совершили 1035 преступлений, связанных с наркотиками. Выявлено 863 преступления в экономической сфере, из них 268 - коррупционные. Полиции удалось установить 8411 человек, совершивших уголовно наказуемые деяния и разыскать 573 скрывающихся от следствия, дознания и суда. В минувшем году сотрудники УМВД смогли также найти 3085 человек, пропавших без вести.

В 2021 году снизилась криминальная активность подростков - на 22,7%. Уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а также на улицах населенных пунктов региона.

Что касается аварийности на дорогах, то эта проблема остается актуальной. Так, за минувший год число ДТП, к сожалению, увеличилось - с 1609 до 1620. Однако уменьшилось количество людей, погибших в них.

В перечислении результатов коснулись также итогов борьбы с продажей нелегального алкоголя. За год сотрудники полиции пресекли 872 административных правонарушения в этой сфере и изъяли из оборота около пяти тысяч литров незаконной продукции.