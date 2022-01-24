Главные новости в Кирове с 17 по 23 января: приговор Шургину, первый пациент с «омикроном», решение проблем с автобусами и причины аварии на чепецком предприятии

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 24 января, за окном -9...-11 градусов, пасмурно, без осадков, ветер до 8 м/с. Прогноз погоды на неделю можно посмотреть по этой ссылке. График отключения электричества на сегодня - здесь. Наступила новая рабочая неделя, а мы, по традиции, предлагаем вспомнить главные события ушедшей.

ПРИГОВОР ШУРГИНУ

Алексею Шургину, экс-министру лесного хозяйства Кировской области, наконец вынесли приговор за взяточничество. Суд обвинил его в 18 преступных эпизодах, общая сумма взятого «на лапу» составила более 23 миллионов рублей. Свою вину бывший слуга народа признал, сотрудничал со следствием и давал показания. Возможно, мягкий, возможно, суровый, но свой приговор он в итоге получил: четыре с половиной года колонии строгого режима с запретом работы на управляющих и государственных должностях на пять лет.

Напомним, что задержали его вместе с бывшим вице-губернатором Кировской области Андреем Плитко. Почитать подробнее, за что, можно здесь.

Кроме того, на той неделе также вынесли приговор еще одному участнику «лесной ОПГ», в которую входили и Плитко, и Шургин. Этот осужденный был посредником, активно сотрудничал со следствием, и именно по его наводке поймали других преступников. Возможно, поэтому он мягко отделался - условным сроком.

«ОМИКРОН» В ОБЛАСТИ

В Кировской области зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом стало известно на минувшей неделе, 18 января. Как сообщили власти, пациент не выезжал за пределы России. Ранее прививался от коронавируса, однако с тех пор прошло уже полгода. Теперь находится на лечении в инфекционном стационаре.

К слову о коронавирусе: в регионе собираются прививать подростков от 12 до 17 лет. Все сугубо добровольно, с письменного согласия родителей. Правда, ребята 15-17 лет могут подать его самостоятельно - по закону. Первые 750 доз уже поступили в регион, и сейчас медучреждения проводят опрос - насколько вакцина будет востребована в нашей области.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

А оно есть. Напомним, транспортный коллапс у нас образовался на позапрошлой неделе - автобусов не хватало на всех настолько, что из-за давки двери вылетали, буквально. Почитать об этом можно здесь.

Так вот, с Нововятском, где особенно остро ощущалась нехватка транспорта, ситуацию обещали решить к уже минувшим выходным. ОАО «КПАТ», обслуживающее местные маршруты №16, 46 и 87, экстренно набрало новые кадры, и в итоге к выходным количество машин на линии увеличилось

Что касается Сидоровки и Башарово, то с ними ситуация следующая. Маршрут №117 временно ушел под крыло АО «АТП», с которым подписали трехмесячный контракт. А маршрут №143 начнет работать уже с сегодняшнего дня: перевозчик нашелся.

ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЛА УТЕЧКА ФТОРОВОДОРОДА НА ЧЕПЕЦКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Помните аварию на чепецком производстве в конце ноября с утечкой фтороводорода? Если не помните, можете почитать здесь. Недавно Ростехнадзор закончил свою проверку и обнародовал результаты. Если вкратце, то на одном из отводов появилась трещина, отчего трубопровод разгерметизировался. На предприятии нашли множество нарушений: несоблюдение нормативных актов, отсутствие контроля со стороны руководства, а также своевременного обслуживания и ремонта вентиляции.

В итоге возбуждены дела об административном правонарушении в отношении четырех должностных лиц. А использование техники в цеху №144, где произошла авария, могут приостановить по решению суда.

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