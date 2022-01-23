Коронавирус в Кировской области, последние новости на 23 января: как изменилась статистика за неделю

В инфекционных стационарах от коронавируса лечатся более 1500 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным сайта стопкоронавирус.рф, статистика по количеству заболевших короновирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 17 по 23 января 2022 года изменилась следующим образом:

- в регионе выявили 1818 новых случаев заражения COVID-19;

- 2394 жителя области выписались с выздоровлением;

- 17 человек умерли.

Кировская область, по данным портала, не соответствует четырем из пяти критериев свободного от коронавируса региона. Речь идет о таких показателях, как заболеваемость, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.

В течение недели число выявляемых случаев COVID-19 в регионе было нестабильным. К выходным заболеваемость вновь устремилась вверх. По информации областного оперштаба, по состоянию на 23 января, в инфекционных стационарах находятся 1730 кировчан. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 169 пациентов, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 4328 человек.

На данный момент динамику с заболеваемостью коронавирусом нельзя назвать позитивной. Количество случаев заражений в сутки резко начало увеличиваться, выросло и общее число болеющих. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки Вятская епархия даже не дала благословение на открытие официальных крещенских купелей.

Стоит отметить, что в Кировской области также выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса - «омикроном». Об этом стало известно 18 января. Как утверждает оперштаб, пациент не был за границей России. Сейчас он находится на лечении в инфекционном стационаре. Кроме того, известно, что пациент был привит от коронавируса, однако с того момента прошло уже более полугода.

Тем временем в нашем регионе от коронавируса готовятся прививать подростков от 12 до 17 лет. Вакцинация ребят будет сугубо добровольной, с письменного разрешения одного из родителей или законного представителя. Однако подростки от 15 до 17 лет, по закону, смогут написать его самостоятельно. Первые 750 доз вакцины специально для юных кировчан прибудет в регион в ближайшее время. Медорганизации сейчас проводят опрос о востребованности препарата в нашей области.