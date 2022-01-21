Связаться с самим собой: что такое шибари и почему кировчане им увлекаются

Артем уже два года увлекается шибари. Фото: Вера Тиунова

Каждую третью пятницу января отмечается Международный день фетиша. Праздник это довольно специфический, и углубляться в детали мы не будем. Скажем только, что мы немного заинтересовались наиболее безобидными из фетишей и узнали про шибари. «Комсомолка» пообщалась с кировским мастером Артемом Тиуновым и узнала, что это такое и с чем это «едят». И зачем.

Шибари - это мастерство эстетического бондажа. Фото: предоставлено героем публикации

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ И МЕДИТАЦИЯ

Для начала кратко о самом предмете разговора: шибари - это мастерство веревочного бандажа, причем больше эстетического, чем эротического. Эта практика зародилась в средневековой Японии и в то время использовалась для обездвиживания пленников. Спустя годы она перешла в мирную жизнь и мутировала в то, что мы имеем сейчас.

Наш сегодняшний герой Артем - молодой парень, который увлекается и чуть-чуть подрабатывает тем, что связывает людей по их собственному желанию. Первая попытка произошла лет семь назад, после случайно увиденной картинки в Интернете. А серьезно практиковать эту деятельность он начал два года назад, взяв пример со своего друга.

- Первоначально мне нравился внешний вид конечного результата. Когда я начал нормально практиковать - стал получать удовольствие именно от процесса, так как шибари является в своем роде рукоделием вроде макраме или сборки конструктора, - делится кировчанин. - В настоящий момент, когда у меня уже более-менее набита рука, я реально медитирую в течение всего сеанса и даже немного после. Плюс удовольствие от процесса и созерцания результатов своего труда никуда не делись. В общем, если коротко - получаю эстетическое удовольствие, расслабляюсь, медитирую.

И в Кирове живут люди, которым интересны такие занятия. В большинстве своем - девушки. Поэтому у Артема, пусть и начинающего мастера, но есть свои клиенты - в том числе постоянные. Потенциальных, однако, больше, чем реальных. Как объясняет мастер, все дело в стеснительности: хотят попробовать, но боятся. И не знают, что тут и эротизма особого никакого нет: одежду можно и не снимать. Ну или можно раздеться, если хочется красивых фотографий.

Снимать одежду для сеанса вовсе необязательно. Фото: предоставлено героем публикации

СВЯЗАТЬСЯ РАДИ ОТДЫХА

Самый главный вопрос, которым сейчас наверняка задались читатели: зачем это делать и зачем вы вообще пишете об этом? Артем поясняет: на шибари ходят за отдыхом в первую очередь. Попробовать эту практику, по его словам, стоит трем категориям людей: тем, на кого возложена большая ответственность в жизни и на работе; трудоголикам; любителям телесных практик. Если с третьими все понятно, то с первыми двумя возникают логичные вопросы.

- Когда ты связан, ты не отвечаешь вообще ни за что. Можно наконец позволить себе расслабиться. И, как оказалось, мой стиль вязания позволяет это сделать, причем у некоторых эффект сохраняется не на один день, - поясняет мастер. - А если по жизни у тебя много мирских ответственностей, то шибари - отличный отдых от них.

Во время сессии человек связывается сам с собой и может расслабиться. Фото: предоставлено героем публикации

В общем и целом сеанс шибари в чем-то похож на психотерапию. Клиент остается наедине с самим собой и получает эмоциональное раскрепощение, углубление понимания себя, заряд энергии и много чего еще.

- Одна из ключевых особенностей шибари - человек привязывается, причем сам к себе. Собирается в кучу, чтобы стать к самому себе ближе, отдохнуть от внешнего мира, открыть новые грани своего «я». Тебе не принадлежит твое тело, ты остаешься один на один со своими мыслями, - серьезно говорит Артем. - Во время сессии за клиента полностью отвечает мастер. С того, кого связывают, взятки гладки - отпусти блоки, расслабься, никто не осудит. Правил нет.

Вторая причина попробовать, не менее очевидная - сделать красивые фотографии. Третья - человеку конкретно нравится быть связанным. Но это уже для любителей именно подобной эстетики. Ну и четвертая - просто попробовать.

Одна из причин попробовать шибари - сделать эффектные фотографии. Фото: предоставлено героем публикации

- Не факт, что люди получат то, зачем пришли: можно прийти без особых ожиданий и дико зафанатеть после сеанса. А может быть наоборот: человеку очень нравится внешний вид обвязок, он мечтает побыть связанным, но во время сеанса возникает полное отторжение. В итоге он также любит шибари, но исключительно как зритель, - поясняет Артем.

Как ни старайся объяснить, что шибари - это вовсе не обязательно про интим, иногда все равно не выходит, и на любителей таких практик смотрят не очень одобрительно. Лично Артем считает, что обращать внимание на такие выпады не стоит.

- На эту тему есть фраза: «Любимое дело может быть вредным для твоей репутации, а не заниматься им может быть вредным для твоей психики», - комментирует мастер. - Разумеется, шибари может использоваться в интимных отношениях, а может и нет. Люди клеймят именно то, что не понимают.

Самого мастера за это никто не осуждает. Поначалу Артем никак не афишировал свое увлечение, но спустя год начал выкладывать свои работы в открытый доступ. Коситься никто не стал: ни родные, ни близкие.

- Родители спросили: «А это не извращение?» и успокоились на ответе «Нет», - рассказывает кировчанин. - Одного из родственников связывал, он попробовал и понял, что это не его. Жена поддерживает, помогает с редактированием постов и фотографий в соцсети. Другие люди тоже спокойно относятся: однажды помогал знакомой девушке-фотографу на сессии с декоративной обвязкой. А на первой шибари-фотосессии с женой заодно повязал модель с соседнего сеанса.

Жена поддерживает Артема и даже сама выступает моделью. Фото: предоставлено героем публикации

РИСКИ И ОБЯЗАННОСТИ

Разумеется, в таком увлечении есть риск. Большая ответственность лежит не только на мастере, но и на модели, которая пришла на сеанс. Честность и открытость необходимы - иначе здоровье может пострадать.

- Желающий попробовать шибари должен сообщить обо всех травмах и заболеваниях, которые могут помешать во время сеанса. Кроме того, для него самого необходимо сообщать мастеру о любых негативных ощущениях в теле, чтобы избежать пережатий веревками, - рассказывает Артем. - Возьмем утрированный пример: клиент пришел на сеанс с больным бедром и умолчал об этом. Мастер вяжет конечность как здоровую. В итоге, в лучшем случае, модель получает только негативные эмоции, а в худшем - какое-то время занимается лечением.

Собственно, эти два постулата являются основными требованиями к посетителю. Для мастера их намного больше.

1) Полный контроль. Во время сеанса требуется постоянно следить за самочувствием клиента.

2) Трезвость - хоть это и очевидно, однако следует уточнить: недопустимо проводить сеанс в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием каких-либо веществ, мешающих адекватному восприятию окружающей действительности.

3) Ответственность. Мастер обязан снять обвязь по первой же просьбе клиента, даже если кажется, что все идет нормально.