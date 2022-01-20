Как в Кирове решают проблемы с общественным транспортом, возникшие еще в начале года

Если в Нововятске получилась нехватка автобусов, то в Сидоровке и Башарово их вообще не стало. Фото: admkirov.ru

В первый же месяц нового года в Кирове сложилась очень непростая ситуация с общественным транспортом. Коллапс в Нововятске, внезапная отмена сообщения областного центра с Сидоровкой и Башарово, нехватка кадров... В общем, проблем много и все надо как-то решать.

ЧТО С НОВОВЯТСКОМ?

На днях, сообщает кировская Гордума, начальник отдела транспорта Артем Драчков отчитался перед депутатами по транспортному коллапсу в Нововятске. Так, по состоянию на 19 января, на проблемных маршрутах №16, 46 и 87 работают 47 автобусов из 67. К пятнице их количество обещают увеличить до 60.

Областное правительство дополняет: и.о. директора ОАО «КПАТ» Андрей Логиновский заявил также, что к концу недели на работу выйдут вновь принятые водители и кондукторы. То бишь проблему с нехваткой кадров удалось устранить.

Напомним, там сложилась абсолютно дикая ситуация: на линию ежедневно не выходили множество машин автопарка. В итоге жителям района приходилось ждать по 35-40 минут. Давка в автобусах была невообразимая. У одной из машин даже сорвало дверь, которую прилаживали на место всем пассажирским составом - никому не хотелось ждать следующий автобус.

Мэрия провела проверку по данному случаю. Выяснилось, что на линию не вышли аж 20 машин. ОАО «КПАТ», обслуживающей нововятские маршруты, тогда пригрозили прокуратурой. Компания заявила, что у нее жесткая нехватка кадров. Мэрия ответила, что это проблемы перевозчика. В итоге нашлось следующее решение: кондукторов с междугородних маршрутов временно перекинули на городские, а также экстренно набрали водителей.

ЧТО С СИДОРОВКОЙ И БАШАРОВО?

ООО «Шипа транс», ответственное за маршрут №117 до Сидоровки и №143 до Башарово, отказалось его обслуживать, что является прямым нарушением муниципального контракта. В итоге договор перезаключили с АО «АТП», отдав маршрут №117 этой компании. Сейчас, сообщает гордума, контракт подписан на три месяца. Далее его действие либо продлят, либо объявят аукцион, на котором найдут другого перевозчика.

Что касается рейсов из Кирова до Башарово, то эту проблему решили следующим образом. С понедельника 24 января начнут работать дополнительные автобусы до остановки «Мечта», откуда пассажиры смогут продолжать движение по городским маршрутам.

Напомним, проблемы с общественным транспортом у жителей Башарово и Сидоровки начались еще на новогодних каникулах. Жалобы стали поступать уже с 1 января. А все потому, что перевозчик просто отказался выводить автобусы на линию. В итоге контракт с ним расторгли и направили в прокуратуру заявление для привлечения компании к ответственности.

Автобусы в Сидоровку начали ходить вновь с 9 января. Для временного решения проблемы с отсутствием транспортного соединения с жителями Башарово продлили маршрут №136, который заканчивал движение в селе Русское.