Главные новости в Кирове с 10 по 16 января: убитый отцом пятилетний ребенок, ДТП с автобусом и столбом и проблема с общественным транспортом в Нововятске

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 17 января 2022 года, за окном -6...-9 градусов, легкий снег, сильный ветер. Подробный прогноз погоды на неделю можно почитать здесь. График отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы традиционно предлагаем вспомнить события ушедшей.

ЗАРЕЗАЛ РЕБЕНКА И ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ

Самое громкое и страшное событие минувшей недели произошло в Оричевском районе. В одной из квартир, запертой изнутри, нашли два тела - пятилетнего ребенка с ножевыми ранениями и его отца, без видимых признаков насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Кто будет отвечать - непонятно: по предварительным данным, мальчика убил сам отец, а после свел счеты с жизнью. В семье остались мама и старший брат погибшего ребенка.

Сейчас идет расследование уголовного дела. Весь поселок Зенгино, где произошла трагедия, пребывает в шоке. Местные жители уверены: мужчина не мог так поступить. И теперь гадают, что стало причиной такого поступка.

ОСЛЕПИЛА ИЗ РЕВНОСТИ

В Омутнинском районе ревнивая жена ослепила супруга. Между семейной парой произошла ссора, и женщина плеснула в лицо второй половине уксусной кислотой. Пострадавший обратился в больницу с химическим ожогом глаза. Его экстренно направили в Киров, однако зрение спасти не удалось, несмотря на все усилия врачей: поврежденный глаз полностью ослеп. Теперь на супругу заведено уголовное дело.

ДТП С ТРЕМЯ МАШИНАМИ И СТОЛБОМ

В минувший вторник в Кирове автобус устроил ДТП, врезавшись в две припаркованные машины, а после - в опору линии электропередачи. Удар был такой силы, что переломленный столб рухнул прямо на крышу виновника аварии. В результате пострадали четверо человек, все они - пассажиры общественного транспорта. Благо, что травмы оказались незначительными, и никому не потребовалась госпитализация.

По факту произошедшего проводятся проверки. Руководитель АТП, которому принадлежит автобус, утверждает, что водитель «отвлекся от управления», но уточняет: вины с себя предприятие не снимает.

КОЛЛАПС С ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

И еще немного про автобусы. А точнее, их нехватку. Всю неделю жители Нововятска жаловались на давку в общественном транспорте и долгое время его ожидания. Апофеозом стал день, когда у одного из автобусов сорвало дверь из-за огромного количества людей в салоне. А на следующий день перевозчик не вывел на линию аж 20 машин.

Свою проверку начала мэрия и постановила, что жалобы нововятичей «абсолютно обоснованы». Перевозчик утверждает, что всему виной нехватка персонала, горадминистрация отвечает, что это его проблемы. Материалы проверок обещают передать в прокуратуру, если ситуация не изменится к лучшему в ближайшее время.

УГНАЛ АВТОБУС ИЗ-ЗА СРОЧНОЙ ПОЕЗДКИ

И еще чуть-чуть про автобусы! На этот раз скорее смешно, чем страшно. На днях один предприимчивый кировчанин угнал автобус, потому что очень спешил передать матери документы. Садился-то он в машину пассажиром, но задремал и проспал остановку. А экипаж его не заметил и ушел, закрыв двери и оставив работающим двигатель. Парень не растерялся и сам махнул на водительское сиденье, рассчитывая доехать до ближайшего автобусника и попросить помощи.

В итоге план его сработал, и на Луганской его остановили... сотрудники полиции, к которым обратился за помощью экипаж угнанного автобуса. Теперь на молодого человека заведено уголовное дело. Жаль, наверное, что он до Нововятска не доехал - там сейчас автобусов ой как не хватает.

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