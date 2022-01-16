Коронавирус в Кировской области, последние новости на 16 января: как изменилась статистика за неделю

Число пациентов в реанимации за последние несколько дней также немного подросло Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным сайта стопкоронавирус.рф, статистика по количеству заболевших короновирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 10 по 16 января 2022 года изменилась следующим образом:

- в регионе выявили 1073 новых случая заражения COVID-19;

- 584 жителя области выписались с выздоровлением;

- 16 человек умерли.

Кировская область, по данным портала, не соответствует четырем из пяти критериев свободного от коронавируса региона. Речь идет о таких показателях, как заболеваемость, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.

В течение недели число выявляемых случаев COVID-19 в регионе было нестабильным. К выходным заболеваемость вновь устремилась вверх. По информации областного оперштаба, по состоянию на 16 января, в инфекционных стационарах находятся 1337 кировчан. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 160 пациентов, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 2609 человек.

На данный момент динамику с заболеваемостью коронавирусом нельзя назвать позитивной. Несмотря на то, что на протяжении уже достаточно длительного времени количество заболевших опасной инфекцией за сутки составляет менее 200 человек, резко возросло число амбулаторных больных.

Стоит отметить и тот факт, что в Кировской области продолжается массовая прививочная кампания от COVID-19. По последним данным, общее число кировчан, сделавших первый компонент вакцины, превысило отметку в 720 тысяч человек. Два укола поставили уже более 690 тысяч граждан.

Уровень коллективного иммунитета вплотную приблизился к психологически важному показателю в 60%. Получить защиту жителям Кирова предлагают как в поликлиниках, так и в четырех мобильных пунктах.

Со следующей недели передвижные медицинские бригады заработают в отделениях двух банков. Все это сделает вакцинацию более доступной. С собой кировчан просят взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.