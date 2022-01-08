Наталья Кузницына: «Придумайте себе новую мечту»

Писательница легко может вместе с дочкой попрыгать в классики или поваляться в снегу, покидаться подушками или, открыв рот, вместе с ней посмотреть мультик. Фото предоставлены Натальей КУЗНИЦЫНОЙ.

Сидя со старшим сынишкой в декрете, она начала писать стихи. А спустя несколько лет стала профессиональным детским писателем и поэтом. Сегодня на ее стихи пишут песни, которые исполняют в спектаклях. Ее произведения получают награды на литературных конкурсах. А, главное, ими зачитывается ребятня. Ведь Наталья Кузницына пишет книги от лица детей.

Корреспонденту «КП» кировчанка рассказала о том, каково быть детским писателем и зачем взрослым иногда впадать в детство.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОЙ МАМЫ»: РАССКАЗЫ ОТ ИМЕНИ ДЕТЕЙ

- Я как только научилась писать, стала в тетрадочке заветной записывать сначала сказки о принцессах, а потом и стихи, - признается Наталья. - В школе у меня была прекраснейшая учительница по литературе, сейчас писательница, краевед Наталья Андреевна Баженова. Поэтому с юности мой путь был определен - после школы я поступила на филфак. А там, сами понимаете, не преподаватели, а эталоны мудрости и душевной красоты. С этого начался мой путь писателя.

- Что же стало для вас подтверждением, что, да, вы писатель?

- Серьезно к творчеству я стала относиться достаточно поздно - возобновила писать стихи, когда мне было около 30 лет. Но, если бы не литературный клуб «Молодость», который и по сегодняшний день открыт для всех начинающих писателей в Кирове, я никогда не смогла бы научиться более ответственно и бережно относиться к литературному творчеству. Сейчас я член Союза писателей России, лауреат нескольких литературных премий, автор восьми книг.

Первая книга Натальи Кузницыной «Времена моей души» вышла в 2004 году в серии «Народная библиотека», которую издает Союз писателей России. И сразу первая награда: издание получило областную премию имени Александра Грина. После этого, говорит Наталья, стало понятно, что надо работать в этом направлении дальше.

- Я не могу назвать себя детским писателем, ведь из восьми книг четыре - это лирика. Помимо нее, я вот уже 20 лет пишу стихи для детей. И только недавно сделала для себя важное открытие, что еще люблю и рассказы для ребятишек писать. В 2019 году вышла моя первая книга прозы «Приключения маленькой мамы».

Писательница вспоминает, что идея этой книги пришла к ней, когда она играла дома с дочкой Полиной. Вместе они дурачились - прыгали на кровати, кидались мягкими игрушками, хохотали. И тут Наталью осенило: что если написать книжку от имени 10-летней девочки? Пришлось вспомнить не только свое детство, но и познакомиться с воспоминаниями родственников и знакомых.

- Выпытывала и у мужа его мальчиковые истории, потому что нужны были для книги, - смеется Наталья. - Впрочем, произведение получилось не автобиографичным, а отражающим детство поколения 1980-х. «Приключения маленькой мамы» я писала года полтора и не ожидала, что она станет важным этапом в жизни. Я начала писать прозу! Да еще от имени детей. Когда встречалась с ними в процессе написания книги и читала главы из нее, ребят невозможно было оторвать от разговора. Они наперебой принимались рассказывать свои истории, задавали вопросы, делились секретиками.

Презентация этой книги Натальи Кузницыной состоялась в Москве в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». В Вятке она получила на престижном конкурсе «Вятская книга года» специальный диплом в номинации «Детская литература».

Первая книга прозы для детей вышла в 2019 году. Фото предоставлены Натальей КУЗНИЦЫНОЙ.

- Сейчас вместе с художницей Татьяной Коршуновой мы готовим к изданию мою вторую книгу прозы, а я тем временем пишу третью детскую книжку рассказов о театре. И, конечно, иногда пишутся стихи, - улыбается Наталья.

ОСОБАЯ ЛЮБОВЬ - ТЕАТР

Как оказалось, к театру у поэтессы - особая любовь. В 2020 году она даже написала слова к песням, которые сегодня исполняют артисты во время спектакля «По щучьему велению» на сцене Кировского драмтеатра.

- Наталья, как же получилось, что ваши стихи оказались в детском спектакле?

- Театр - это любовь моей жизни, мне очень дороги те, кто создает для нас это чудо. Я долгое время была сотрудником театра кукол, поэтому хорошо знаю закулисную жизнь. И понимаю, какие песни нравятся детям. Но у меня никогда не было желания писать тексты или пьесы на заказ. Тем не менее Кировский драмтеатр убедил меня попробовать. Для меня это был очень волнительный опыт, казалось, что я не справлюсь.

- Что служило вам вдохновением во время написания песен для спектакля?

- Работа над текстами шла летом, поэтому пришлось вспоминать зимние холода, катания на лыжах и ватрушках, игры в снежки. Так появилась первая песня - и она стала одной из самых любимых - это песня Емели. «Раз-узор, два-узор, На окне-оконышке,/ Здесь - простор, там - простор,/ Сколько хочешь - волюшки...». По словам Натальи, на премьеру сказки они ходили всей семьей и остались довольны.

- Моя дочка потом напевала мне некоторые мелодии из спектакля, и это тоже несказанная радость. Так что мы еще обязательно посмотрим сказку «По щучьему велению». Я благодарна драмтеатру за мои новые открытия, за радость творчества, за то, что поверили в меня, - признается кировчанка.

МЕЧТА - СОЗДАТЬ ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

На вопрос, трудно быть детским писателем, Наталья Кузницына мягко отвечает, что, да, возможно.

- Но и радостно, прекрасно и чудесно. Ведь ты всегда прислушиваешься к своей внутренней маленькой Натусе, с легкостью можешь с дочкой попрыгать в классики или поваляться в снегу, покидаться подушками или, открыв рот, вместе с ней посмотреть мультик. И совершенно не важно, сколько тебе лет. Это классные ощущения. Правда, взрослые тебя не всегда понимают.

- Что бы вы посоветовали взрослым в таком случае?

- Повторю слова из Библии: будьте, как дети! Живите на полную катушку, познавайте и приукрашайте этот мир, ничего не бойтесь, будьте смелее, верьте и мечтайте, любите всей душой. Все просто.

Сама Наталья вспоминает, что мама была внимательна к ее чувствам и с детства приучала замечать прекрасное.

- Помню, мама всегда обращала внимание на изящность проплывающих облаков, оттенки листвы. На лето я уезжала к бабушке в деревню, а там своя красота: вольная, дышащая просторами и ароматами трав. Эти впечатления наложили отпечаток на мой характер. Да, я романтик. Поэтому и главной книгой моего детства стали «Алые паруса». Сегодня я знаю, что действительно все чудеса мы совершаем своими руками. По этому принципу и живу - создаю мечту своими руками, верю в чудеса и открываю для себя новые возможности.

Впрочем, Наталья Кузницына стремится помочь и начинающим авторам - детям.

- Я часто встречаюсь с маленькими читателями, рассказываю им истории из книги «Приключения маленькой мамы», читаю стихи. Мы вместе смеемся, дети делятся со мной своими историями, читают свои стишки, придумывают названия для моих новых книг. Это очень дорогие, важные для меня встречи.

- Современные дети тоже пишут. Вы делитесь с ними опытом?

- В прошлом году создатель проекта «Авторы - дети» Светлана Бакулина, которая издает книги юных стихотворцев и сказочников, пригласила меня стать куратором ее нового проекта «Писательские мастерские». И помогать ребятам писать. Это были чудесные встречи, мы вместе с юными поэтами писали стихи, учились видеть красоту слов. Жаль, что временно курсы приостановили свою работу.

Часто Наталье приходится быть в жюри творческих конкурсов, и она всегда поражается: насколько талантливы дети, им нравится сочинять, рисовать иллюстрации.

- И я недавно придумала для себя новую мечту: хочется, чтобы в Вятке появился свой детский журнал, - поделилась писательница. - Было бы радостно вместе с детишками создавать его. Надеюсь, и эта моя мечта осуществится.

СПРАВКА «КП»

Наталья Кузницына родилась и живет в Кирове. Автор сборников лирических стихов и книг стихов и рассказов для детей. Член Союза писателей России с 2016 года.

Первая поэтическая книга «Времена моей души», изданная в 2004 году в серии «Народная библиотека», получила областную премию имени Грина. Стихи для детей, составившие вторую книгу «Непоседы», вошли в «Антологию вятской литературы».

Участвовала в поэтических фестивалях, печаталась в газетах, журналах, коллективных сборниках. Автор поэтических сборников «Предчувствуя Тебя», «Окрестность», «Блики», «Жили-были сказки, были».

Лауреат и финалист нескольких премий: районной премии имени Николая Заболоцкого, «Чем жива душа» (г. Ярославль), «Не мыслю себя без России» (г. Санкт-Петербург), «За далью - даль» имени Александра Твардовского (г. Калининград).

Первая книга прозы «Приключения маленькой мамы», предназначенная для семейного чтения, получила специальный диплом в номинации «Детская книга» на конкурсе «Вятская книга года - 2019».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Недаром говорят: талантливый человек талантлив во всем. Недавно Наталья занялась еще и прикладным творчеством. Она создает картины из кружев, провязывая вокруг них детали крючком из обычных нитей. Свою первую серию работ кировчанка посвятила родному городу, назвав ее «Прогулки по Вятке».

«Прогулки по Вятке» - первая серия работ из кружев и ниток, созданная Натальей Кузницыной. Фото предоставлены Натальей КУЗНИЦЫНОЙ.

- Меня вдохновила прекрасная художница Наталья Романова, - пояснила писательница. - У нее как раз выставка в музее народного образования идет. У нее волшебные работы! А мои - просто желание радоваться творчеству.