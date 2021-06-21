Главные новости с 14 по 20 июня в Кирове: упавшая в яму с кипятком девочка, лесные пожары и открытие городского пляжа

Пожалуй, самое громкое событие минувшей недели - случай с 10-летней девочкой, упавшей в яму с кипятком после прорыва теплосетей. Фото: vk.com/kirovoficial

Доброе утро, Киров! Сегодня понедельник, 21 июня, день обещает быть слегка дождливым и весьма жарким - до +30 градусов. Началась новая неделя, ну а мы предлагаем вспомнить главные события ушедших семи дней.

УПАЛА В ЯМУ С КИПЯТКОМ

Пожалуй, самое громкое и жуткое событие произошло в самом начале недели: в Кирове 10-летняя девочка упала в яму с кипятком. Все случилось из-за прорыва теплосетей во дворе дома по Северо-Садовой. Инцидент произошел 14 июня; тогда девочке помог случайный прохожий. Уже позже выяснилось, что героем, который помог маленькой кировчанке, стал ее ровесник, 10-летний мальчик по имени Данил. Ребенка в соцсетях зовут героем, а местные жители даже наградили его.

Ресурсоснабжающую компанию, по чьей вине произошел инцидент, сейчас трясут все инстанции. Следком возбудил уголовное дело и ищет виновных лиц, прокуратура ведет свою проверку, Ростехнадзор должен ревизовать все подконтрольные объекты организации. Компания же обещает всячески помочь в лечении и восстановлении девочки.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В Кировской области сохраняется высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности. С начала сезона в регионе зафиксировали 43 случая горения лесов. Причем 30 из них возникли по вине человека. Только за 19 июня зарегистрировали два лесных пожара, причем один из них не смогли потушить даже на следующее утро.

В Белохолуницком, Богородском, Кикнурском, Кирово-Чепецком, Мурашинском, Опаринском, Советском и Унинском районах сейчас введен особый противопожарный режим, который ограничивает пребывание местных жителей в лесах. Ситуацию контролируют специальные патрули.

В КИРОВЕ ПЛОХО ПАХНЕТ

А кировчане тем временем жалуются на отвратительный запах в городе. Региональный Роспотребнадзор, который завалили обращениями, нашел-таки пару мест, воздух над которыми чересчур загрязнен «дурнопахнущими веществами». В слободе Лянгасы, 7 обнаружили превышение концентрации аммиака и сероводорода, на улице Краснополянской в районе домов №7 и 12 - сероводорода и диоксида азота. Также в этих точках обнаружили значимые концентрации метантиола и аммиака. Материалы проверок направили в полицию и региональное Минохраны.

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ ОТКРЫТ

В Кирове наконец открыли городской пляж у старого моста. Территория благоустроена, кабинки и биотуалеты установлены - можно отдыхать. Только вот в Вятке отдыхающих очень просят не купаться: опасно там. Роспотребнадзор сообщает, что вода в реке не соответствует гигиеническим нормативам. Поэтому советуют не рисковать.

Кроме того, пробы взяли еще в прудах в Дороничах и на реке близ деревни Заборье, а также в карьерах в Стрижах. Там качество воды также оказалось неподходящим для купания. В общем, на пляже только загорать, а купаться лучше дома в ванне.

ЛЮБЛЮ ГРОЗУ В НАЧАЛЕ... ИЮНЯ

И последнее яркое событие минувшей недели - мощная гроза, накрывшая Киров и область 16 июня. Как только стихия не побушевала: и крупный град, и сильнейший ветер, и громы с молниями. Домам срывало крыши, деревьям - ветки, столбам - электропровода. А Центральной гостинице и вовсе вазон на крыше разбило - молнией. Подробнее почитать о последствиях грозы и посмотреть на получившиеся фотографии можно здесь.