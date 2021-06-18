Народные умельцы: как художники по металлу населяют Киров железными животными и сказочными существами

Евгений и его мастера делают не только скульптуры и арт-объекты. Фото: vk.com/mxm43

Мы заглянули в мастерскую создателя нашумевшей скульптуры «Райское дерево», которую в народе окрестили «памятником сатане», Евгения Шкляева и выяснили, откуда пошло такое увлечение и сколько его творений находится в Кирове.

НЕ РЕМЕСЛЕННИК, А ХУДОЖНИК

Евгений прожил уже полвека. И 10 лет из них он отдал своему делу. Себя и свою команду он называет художниками по металлу. И их действительно иначе не назовешь, стоит только взглянуть на вещи, которые выходят из-под рук этих талантливых людей.

Вообще, стоит как минимум пару слов сказать о команде Евгения. Во-первых, многие из них изначально не имели отношения к этой профессии.

- К ковке я пришел спонтанно, - рассказывает Евгений. - Изначально у нас было совсем другое производство, и мы делали разные интересные вещи для себя - была возможность. После тот бизнес начал постепенно сворачиваться. И наше хобби превратилось в профессию.

Хобби Евгения постепенно превратилось в профессию. Фото: vk.com/mxm43

В команде Евгения работают около десяти человек. Стоит отметить, что производство фактически семейное. Среди сотрудников - родные и двоюродные братья нашего собеседника, а также их родственники. Остальные - единомышленники.

- Полученное образование не связано с нашим делом, - разъясняет Евгений. - Я, можно сказать, самоучка. В школе на уроках больше рисовал, чем слушал учителя, и вот во что это превратилось… А мой брат по специальности педагог. Преподавал в училище много лет. Мы все больше художники, чем ремесленники, хотя это, по сути, это одно и то же.

Среди работ Евгения не только животные и сказочные существа, но и вполне реальные люди. Фото: Анастасия РОМАНОВА

ЗНАЮТ НЕ ТОЛЬКО В КИРОВЕ

Небольшое производство выживает на заказы - благо, их много. За десять лет Киров украсился десятками скульптур, которые создали эти талантливые люди. На просьбу назвать хотя бы несколько Евгений слегка теряется - за десяток лет всего и не упомнишь.

- Зайцы, журавли, страусы, - вспоминает он. - Несколько ресторанов оформили… Довольно много всего. Реакция, как правило, очень даже адекватная и одобрительная. Прецедентов, как с «Райским деревом», до этого не возникало.

В Кирове находятся уже десятки скульптур, вышедших из-под рук художников по металлу. Фото: vk.com/mxm43

О наших мастерах знают не только в родной области, но и за ее пределами. Так, Евгений сотрудничал с клиентами из Москвы и Санкт-Петербурга. И даже из-за границы к ним поступали заказы. На вопрос о выставках художник по металлу отрицательно качает головой.

- Это немного не наш профиль. У нас все на заказ. И, как правило, на это даже времени нет. Личные выставки тоже не делаем - идея не всегда наша, мы разрабатываем ее с заказчиком. И поэтому готовое изделие - это уже собственность клиента. А по творить своим эскизам мы попросту не успеваем.

Впрочем, если так подумать, весь Киров - сплошной выставочный зал этих мастеров. И посмотреть определенно есть на что.

Мастера стараются сделать свои скульптуры более динамичными и запоминающимися. Фото: vk.com/mxm43

Евгений всегда пытается продвигать свои идеи и свое видение заказа. С кем-то получается, с кем-то - нет. Далеко не все клиенты понимают, что к чему, не говоря уже о банальном «полете фантазии».

- Некоторые заказчики видят только картинку, но не понимают технических деталей. Не все по их задумкам можно реализовать, потому что некоторые вещи попросту несовместимы, - поясняет художник по металлу. - С заказами, где нельзя отступать от чертежей ни на миллиметр, работать куда тяжелее. Поэтому пытаемся взаимодействовать с клиентами и двигать свою «тему».

А заказчиков у мастерской много. К ним обращаются как крупные компании-застройщики, так и различные учреждения. В том числе и образовательные. К примеру, для одной из школ художники по металлу сотворили сказочных существ: леших, Бабу-Ягу и других необычных героев.

В мастерской Евгения живут и люди, и звери и сказочные существа. Фото: Анастасия РОМАНОВА

ЛЮДИ, ЗВЕРИ, ВОЛШЕБНЫЕ СУЩЕСТВА

Мастерская Евгения увешана решетками, масками, доспехами и головами животных. И все - металлические. По признанию нашего собеседника, некоторые проекты остаются недоделанными по различным причинам, и остаются ждать своего часа.

- К примеру, вот эти, - он показывает на две железных головы собаки и орла в изящных доспехах, висящих на стене, - должны были быть частью оформления ресторана в египетском стиле. К сожалению, он проработал совсем недолго и закрылся. Проект пока не заканчиваем - ждем, может, удастся куда-то в другое место пристроить…

В мастерской живут и неоконченные проекты, не выкупленные ранее. Фото: Анастасия РОМАНОВА

И таких - море. В мастерской буквально «живут» звери, сказочные существа и даже люди. Однако только на скульптурах и арт-объектах художники по металлу не останавливаются. Творят все - «от болта до паровоза»: мебель, решетки на окна… Раньше, когда было побольше времени, и сувенирной продукцией занимались. А железный олень, висящий над воротами мастерской и ставший ее символом, и вовсе сделан из мангала, по признанию Евгения.

- Как правило, заказчики если начали, например, с забора, то заканчивают люстрами и скульптурами, - делится наш собеседник. - От нас практически не уходят, как стали с нами работать, так и продолжают. Постоянно что-то добавляют, обновляют интерьеры, делают ребрендинги. как и кафе, к примеру. ребрендинги все равно идут, а нас уже знают и к нам обращаются. сразу ведем проект.

В последнее время мастера стараются «оживлять» свои проекты. Так сейчас разрабатываются несколько скульптур, которые будут вращаться на своих постаментах. А на задворках производства стоит незаконченный робот, которого работники мечтают довести до ума и заставить двигаться. И стоит заметить, что далеко не все их проекты сделаны лишь из металла. По желанию заказчика можно и скомбинировать железо с другими материалами - дерево, стекло… Нет предела полету фантазии!

Олень, стоящий на входе в мастерскую, и вовсе сделан из мангала. Фото: Анастасия РОМАНОВА

ЭТО ДЛЯ ДУШИ

Как и на другие отрасли, на дело художников по металлу сильно повлияла пандемия коронавируса. Какое-то время работники даже опасались закрытия мастерской.

- Около трех месяцев была полная тишина. - признается Евгений. - Не потому, что люди не хотели заказывать, а потому, что денег не было ни у кого. Да и боялись из дома выходить… Потом стало полегче, но наступило безумное повышение цен на металл, которое длится до сих пор. А это тоже бьет по производству.

- А не получается ли так, что работаете себе в убыток? - спрашиваем мы.

- Ну, иногда. А что поделать? Кое-как сводим концы с концами, - пожимает плечами наш собеседник. - Это же для души, по большей части. Если ты не приходишь сюда с удовольствием, зачем тогда вообще этим заниматься?