Известные композиторы, родившиеся на Вятке

Владислав Казенин с 1990 года, на протяжении больше 23 лет, являлся председателем Союза композиторов России. Фото: mosconsv.ru

Мы продолжаем цикл публикаций об известных уроженцах области, которые внесли свой вклад в развитие культуры не только в регионе, но и в стране и даже в мире. Среди наших земляков есть не только знаменитые актеры театра и кино, но и композиторы.

Владислав Игоревич Казенин, уроженец города Киров

Народный артист Российской Федерации Владислав Казенин родился 21 мая 1937 года в областном центре в семье музыканта Игоря Викентьевича Казенина, который много лет работал руководителем Кировской детской музыкальной школы и Кировского музыкального училища. Именно отец познакомил юного Владислава с фортепьяно, что послужило началом большой творческой карьеры сына.

Кажется, что сама судьба предопределила путь Владислава Казенина, давая ему все возможности для занятия классической музыкой. Будучи еще ребенком он начал ходить в музыкальную школу, где в течение трех лет освоил основные азы игры на фортепиано. Дебют на сцене перед публикой состоялся уже в 1945 году, во время концерта юных музыкантов, проходившего на сцене Кировского драматического театра. Восьмилетний Владислав исполнил фортепианный концерт ре мажор Йозефа Гайдна в сопровождении симфонического оркестра.

В 1947 году Казенины перебираются в Свердловск (ныне Екатеринбург - прим. Ред.), так как главу семейства приглашают возглавить Свердловский театр музыкальной комедии. И там Владислав продолжил заниматься искусством и поступил в музыкальную школу при Уральской государственной консерватории имени Модеста Мусоргского, где успешно прошел обучение по классу композиции и фортепиано. После окончания школы в 1955 году он поступил в консерваторию, которая стала для него альма-матер и открыла двери в большое творчество.

Владислав Казенин родился 21 мая 1937 года в городе Кирове. Фото: kirovreg.ru

За годы своей творческой карьеры Владислав Игоревич написал десятки различных композиций для театра и кино. Среди наиболее известных работ: вокальный цикл на стихи русских поэтов под названием «Моя Россия», музыка к фильму «Здравствуйте, я ваша тетя!» (символично, что песня «Любовь и бедность» на стихи Роберта Бернса, прозвучала в телефильме в исполнении уроженца Малмыжа Александра Калягина, а также к театральной постановке под названием «Мистерия буфф».

- Стремление к образной конкретности, мелодическая изобразительность, артистизм наиболее характерные черты таланта Владислава Игоревича Казенина, - так охарактеризовал творчество композитора народный артист СССР Родион Щедрин.

Добавим, что Владислав Казенин долгие годы возглавлял Союз композиторов, а также занимал с 1987 по 1990 год пост заместителя Министра культуры СССР. С 1996 по 2001 год входил в Совет при президенте РФ по культуре и искусству.

Петр Ильич Чайковский, уроженец города Воткинск

Великий русский композитор Петр Чайковский родился 7 мая 1840 года в дворянской семье в городе Воткинске Вятской губернии (ныне Удмуртская республика - прим. Ред.). Музыка сопровождала будущего композитора с самого рождения - его мать Александра Ассиер играла на фортепиано и арфе. Вероятно, она и стала его первой учительницей. В дальнейшем родители наняли для сына педагога - бывшую крепостную Марию Пальчикову, которая обучила его нотной грамоте. Вскоре Петя начал на слух подбирать пьесы и романсы.

В 1848 году отец композитора Илья Чайковский вышел в отставку, в Воткинске он трудился директором Камско-Воткинского горного завода. И в этот же год семья переехала в Москву, а затем в Петербург.

Несмотря на музыкальные способности Петра Чайковского, который проявлялся с раннего детства, родители юноши отправили его на учебу в Императорское училище правоведения.

Слева направо: Петр Чайковский в возрасте 8 лет, его мать Александра Андреевна, сестра Александра, сводная сестра Зинаида, старший брат Николай, младший брат Ипполит, сидящий на коленях у отца - Ильи Петровича Чайковского. 1848. Фото: culture.ru

После окончания образовательного учреждения он утроился в Министерство юстиции, где до 1863 года сочетал музыкальные занятия с работой. Не добившись большого успеха на госслужбе Чайковский решил полностью посвятить свою жизнь творчеству. Из писем к родственникам становится понятно, что такое решение далось ему непросто.

- Не подумай, что я воображаю сделаться великим артистом, - я просто хочу делать то, к чему меня влечет призвание, - писал своей сестре Петр Чайковский.

В 1866 году Петр Ильич перебирается из Петербурга в Москву, где по приглашению Николая Рубинштейна начинает преподавать на недавно созданных курсах, которые вскоре были преобразованы в Московскую консерваторию. Именно с этого момента Петр Ильич окончательно решает посвятить себя написанию музыки.

2. Петр Ильич Чайковский – выдающий русский композитор, целиком отдававший себя миру музыки. Фото: culture.ru

Наследие Чайковского представлено: десятью операми, тремя балетами, семью симфониями, 104 романсами и многими другими произведениями. Критики отмечают, что его творчество представляет собой чрезвычайно ценный вклад в мировую культуру и является новым этапом в развитии русской музыки.