На чем можно сэкономить с банковской картой

Автомобилисты могут оформить страховку и сэкономить.

Банковские карты нужны не только для того, чтобы получать на них зарплату, пенсию и делать покупки в магазинах. С их помощью можно экономить и даже приумножать накопления. Для жителей Кирова и области мы собрали самые выгодные предложения, которые действуют по картам национальной платежной системы «Мир».

Путешествия

На многие российские курорты можно съездить с выгодой до 20%, если оплатить поездку до 15 июня этого года и отдохнуть до 30 июня. Путевки в детские лагеря до 31 августа 2021 года можно приобрести с кешбэком 50%, вернуться из лагеря необходимо до 15 сентября 2021 года включительно. Максимальная сумма кешбэка в каждом случае составит 20 тысяч рублей. Обязательное условие: оплачивать отдых необходимо безналичным путем картами национальной платежной системы. Подробные условия - на сайте мирпутешествий.рф.

Еще один способ получить выгоду при оплате «отечественной» картой - самостоятельно забронировать и оплатить отель. В этом случае кешбэк составляет до 10%. Подробности можно узнать на сайте mir.ostrovok.ru.

Красота и здоровье

Медицинские услуги, косметику, витамины и полезные добавки можно приобрести со скидкой или получить кешбэк за покупку. Экономия разная, в зависимости от компании, ее размер может составлять от 5 до 20% от суммы покупки. Обязательное условие - безналичная оплата картами национальной платежной системы. Иногда требуется промокод, получить который можно на сайте - privetmir.ru.

Страхование

Можно застраховать жизнь или имущество и при этом сэкономить от 10 до 30% от суммы покупки. Пять страховых компаний предлагают выгодные условия, если клиенты приобретут те или иные полисы с помощью карт национальной платежной системы. Оплата должна быть онлайн. Большинство акций действуют до конца июня этого года. К примеру, если вам в ближайшее время нужно продлить ОСАГО, каско или страхование квартиры по ипотеке, еще успеете сделать это по более выгодным условиям.

Ежедневные поездки

Минус пять рублей - с каждого билета. Именно столько можно сэкономить на каждой поездке в общественном транспорте Кирова. Акция действует до 30 июня 2021 года включительно. Выгоду смогут получить все держатели бесконтактных карт национальной платежной системы. Скидка предоставляется в муниципальных автобусах, троллейбусах и коммерческих маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Прикладываете карту к валидатору - и сумма разовой поездки уменьшается на пять рублей. Сегодня в Кировской области выпущено более 800 тысяч карт «Мир», многие из которых - бесконтактные.

Продукты питания

Можно покупать продукты, в том числе и здоровую еду, кофе, и при этом сэкономить от 10 до 15% от суммы покупки. Сразу несколько магазинов, в том числе и интернет-площадок, предлагают выгодные условия, если клиенты оплачивают товары безналичным путем с помощью карт национальной платежной системы. Большинство акций действуют до 30 июня этого года.

СОВЕТ «КП»

Цифровая карта вместо пластиковой

Некоторые крупные банки стали предлагать простую услугу - можно выпустить цифровую карту «Мир». Она будет обладать теми же свойствами, что и пластиковая. У нее будет номер, срок действия и CVV-код. Функционал почти не будет отличаться. Цифровой картой можно пользоваться без ограничений при онлайн-шопинге. А для покупок офлайн понадобится специальное приложение - Mir Pay или Samsung Pay (работают на смартфонах операционной системы Android). Для оплаты на кассе нужно на пару секунд приложить смартфон к считывающему устройству.