Как кибермошенники пользуются доверчивостью пенсионеров и что сделать, чтобы уберечься от них?

Всем мошенникам нужно от вас только одно - выманить из вас деньги любым способом. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

15 июня считается Всемирным днем распространения информации о злоупотреблении в отношении пожилых людей. Старшее поколение страдает от многих проблем: психологическое, физическое, социальное давление и других. Сейчас бичом для всех людей является распространенная практика дистанционной кражи денег. В особенности от этого страдают именно пожилые люди, причем мошенники полагаются на их доверчивость. «Комсомолка» с помощью областного УМВД собрала несколько случаев, в которых злоумышленники обокрали пенсионеров, прикинувшись добрыми и понимающими людьми, и подготовила советы для подобных ситуаций.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ТОВАР

В конце мая в полицию обратился 77-летний кировчанин с заявлением об ограблении. Как выяснили правоохранители, пенсионер ранее покупал БАДы в Интернете. Через несколько дней ему позвонила некая женщина, сообщив, что товар был некачественным, и теперь мужчине полагается за него компенсация в размере 620 тысяч рублей. Однако за нее придется заплатить…

Сперва незнакомка вытянула из него 15,5 тысячи рублей, которые пенсионер перевел по указанному счету. А далее аферистка совсем размахнулась, потребовав 124 тысячи рублей - якобы за инкассаторскую машину, которая повезет деньги. У кировчанина таких денег не было, и он обратился за помощью к родственникам. Те и объяснили мужчине, что его обманули. Сейчас мошенницу разыскивают.

Что делать?

Связаться с продавцом и уточнить произошедшее у него. Стоит помнить: если вам звонят и говорят, что вам положены некие выплаты, но нужно отдать меньшую сумму для получения большей - это ловушка. Никому не переводите свои деньги.

ВЫПЛАТЫ - ЭТО ЛОЖЬ

На днях в полицию пришла 55-летняя женщина: с ее банковского счета украли 68 тысяч рублей. Накануне в соцсетях ей написала подруга: мол, сейчас раздают выплаты от банка, я помогу тебе их оформить. Для этого потребовались лишь реквизиты карты женщины, и поверившая кировчанка, не задумываясь, выдала информацию. Разумеется, под личиной знакомой находился мошенник, скопировавший ее страницу в соцсети

Преступник, зайдя в личный кабинет банка, похитил деньги со счета своей жертвы. Кроме того, он попытался еще и оформить на нее кредит почти на полмиллиона рублей, однако довести задумку до конца не смог. Кировчанка, поняв, что общалась с мошенником, обратилась в полицию.

Похожим образом в Кирово-Чепецке обманули двух пожилых людей, но уже лже-сотрудники ПФР. В начале июня им позвонила девушка, сообщив, что супругам полагаются бонусы по пенсионной программе. Поверив, те выдали собеседнице реквизиты банковской карты. В итоге со счета чепчанина пропали 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, аферистку разыскивает полиция.

Что делать?

Позвонить в банк/Пенсионный фонд/учреждение, чей «работник» пытается до вас достучаться, и уточнить, действительно ли вам положены некие выплаты. Если вопрос о деньгах заводит в соцсетях кто-то из ваших знакомых - проверить его страницу или позвонить ему лично.

Очень часто мошенники звонят пенсионерам, обещая выплаты и бонусы от разных учреждений. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ВАШИ ДЕНЬГИ ПЫТАЮТСЯ ПОХИТИТЬ»

Наиболее частый и распространенный способ, используемый мошенниками - выдача себя за сотрудника банка. Так, 73-летней кировчанке в начале июня позвонил некий мужчина, представившийся работником кредитной организации и сообщил о проблемах с ее счетом. Пенсионерка ответила, что пользуется услугами другого банка, и через несколько минут, как по заказу, якобы оттуда ей позвонили и повторили то же самое… И женщина поверила.

Схема стандартная - «ваши деньги пытаются похитить, переведите их на безопасный счет». Кировчанка обналичила свои сбережения в банкомате и перевела по реквизитам, которые сообщил доброхот. На этом аферисты не остановились, рассказав, что некие мошенники пытаются оформить на нее кредит, и надо опередить их, исчерпав лимит, а деньги также перевести на безопасный счет. К счастью, в банке женщине отказали в получении займа, а спустя некоторое время кировчанка поняла, что стала жертвой мошенников. Сейчас возбуждено уголовное дело, афериста ищут.

Что делать?

Позвонить в банк самостоятельно, спросить, работает ли у них такой сотрудник и уточнить, действительно ли у вас проблемы с банковским счетом. Кроме того, не ведитесь на предложение перевести деньги на «безопасный» счет - такой услуги нет ни в одном банке. В случае проблемы со счетами работники организаций такого не предлагают.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

Самые главные правила, которые должны знать все кировчане и рассказать о них своим пожилым родственникам:

1. Никому и никогда не сообщайте данные своей банковской карты, в особенности код с ее обратной стороны и пароль из СМС-подтверждения. Даже сотрудники банка и правоохранительных органов не запрашивают такую информацию - у них нет на это права!

2. Не ленитесь перепроверять информацию! Если вам звонит «работник» организации и начинает разговор о выплатах, деньгах, проблемах со счетом в банке - положите трубку и позвоните в компанию самостоятельно.