Главные новости с 7 по 13 июня в Кирове: пожар на полигоне ТБО в Лубягино, возвращение Белых в качестве свидетеля и проблемы с рекой Чахловица

Одно из главных событий недели - пожар на мусорном полигоне в Лубягино. Фото: 43.mchs.gov.ru

Доброе утро, Киров! Сегодня 14 июня, понедельник. Пока жители области продолжают отдыхать, мы делимся с вами главными событиями минувшей недели.

ПОЖАР НА ПОЛИГОНЕ В ЛУБЯГИНО

Вечером 7 июня на мусорном полигоне в Лубягино вспыхнул пожар. Огонь потушили только к следующему утру, но отходы продолжали тлеть до самого конца недели. Да так, что к 10 июня дым и запахи накрыли Киров и близлежащие к полигону населенные пункты. Сейчас установлено, что огонь вспыхнул на утрамбованном слое отходов. Причину возгорания еще предстоит выяснить. Специалисты проводят замеры воздуха над населенными пунктами, находящимися рядом с площадкой. Пока что превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не обнаружили.

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕЛИКОРЕЦКОГО КРЕСТНОГО ХОДА

8 июня завершился Великорецкий крестный ход. По отчету регионального ГУ МЧС, за время шествия им пришлось разыскивать семерых потерявшихся детей - удачно. Также за все время дежурства спасатели эвакуировали 110 участников хода, в том числе 19 - по состоянию здоровья. Еще 1500 паломникам понадобилась медицинская помощь, которую сотрудники МЧС оказывали наравне с медиками. В общем и целом шествие прошло без особых эксцессов.

БЕДЫ С РЕЧКОЙ

Многострадальная речка Чахловица снова позеленела и обрела неприятный запах. Активисты ОНФ бьют тревогу: это уже не первый и даже не второй такой случай. Причина - сброс сточных вод соседним предприятием. И многотысячные штрафы не помогают. Сейчас ведется проверка состояния водоема, а также разворачивается мини-война. Активисты утверждают, что подавали обращение в региональное министерство охраны окружающей среды. В ведомстве отвечают, что им никто ничего не присылал. Общественники в ответ заявляют, что очень даже присылали. Главное, чтобы за этими разборками не забыли первоочередную причину конфликта.

ПОЖАР В ЖИЛОМ ДОМЕ НА ОКТЯБРЬСКОМ ПРОСПЕКТЕ

9 июня в Кирове загорелся деревянный дом по Октябрьскому проспекту. Пожар тушили 46 человек. В огне пострадали два жителя, их оперативно госпитализировали. Без крыши над головой остались как минимум 20 человек, которых расселили в гостинице. Поскольку дом признали более непригодным для проживания, сейчас решается вопрос о выделении погорельцам жилья из маневренного фонда. Для того, чтобы обеспечить семьи временным местом пребывания, в городе ввели режим ЧС.

БЕЛЫХ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КИРОВ

Экс-губернатор Кировской области вновь приедет в наши края. Никиту Белых этапировали из рязанской колонии в Киров в качестве свидетеля по уголовному делу. По словам его адвоката, у следствия появились новые вопросы к бывшему главе региона. Само дело и процессуальный статус остаются прежними. Колонию Белых покинул 10 июня, а время этапирования может растянуться от пары дней до нескольких недель.