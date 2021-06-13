10 лет спустя: Кировский юрист хочет пересмотреть дело о непредумышленном убийстве

Выстрел сделал партнер по бизнесу. Фото: предоставлено Ярославом Михайловым

В конце декабря 2010 года кировчанин Вадим Н. погиб на охоте. Следствие было быстрым, а приговор виновному - достаточно мягким. Однако юрист Ярослав Михайлов считает, что не все в этом деле было столь уж однозначно.

ПРЕДЛАГАЛ «РАЗОЙТИСЬ»

Почему история «всплыла» 10 лет спустя? Тогда, вскоре после трагедии, Михайлову сухо сообщили о произошедшем: Вадим погиб. Лишь недавно, встретившись со знакомым старого приятеля, юрист узнал некоторые подробности того происшествия.

- Накануне гибели Вадима Н. мы виделись, - сообщил юрист. - Он рассказал о проблемах с компаньоном по бизнесу. Вадим подозревал, что тот «левачит» с выручкой, потребовал возврата средств и предлагал «разойтись» в делах. Вскоре они поехали на охоту, и компаньон якобы случайно застрелил его.

Из документов по делу известно, что приятели охотились 25 декабря 2010-го в Кирово-Чепецком районе. Дмитрий К., с которым погибший и вел бизнес, начал снимать ружье с плеча. Что интересно, делал он это стволом назад, хотя знал, что за ним идут люди. Дмитрий К. неосторожно нажал на спусковой крючок. Пуля попала прямо в компаньона, задававшего неудобные вопросы. Он скончался на месте: сквозное ранение повредило внутренние органы, привело к острому кровотечению и травматическому шоку.

9 МЕСЯЦЕВ УСЛОВНО

Охотника судили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие несовершеннолетнего ребенка, признание вины, частичную компенсацию ущерба семье Вадима Н. К тому же, стрелок впервые в жизни попал под суд.

Дмитрия К. приговорили к 9 месяцам лишения свободы условно с 6 месяцами испытательного срока.

Когда Ярослав Михайлов начал разбираться в материалах дела, нашлись некоторые неточности и странности.

Во-первых, в суде ни разу не упоминали о финансовых разногласиях компаньонов. Во-вторых, неясно, как осужденный произвел тот роковой выстрел.

- Мы восстановили картину событий со знакомым охотником, - поделился юрист. - Считаем, что такой выстрел был невозможен. Охотники были примерно одинакового роста, шли на возвышенности.

Если бы все было так, как описано в деле, выстрел произошел бы под углом около 30 градусов. Пуля должна была задеть ноги либо уйти в землю.

Кроме того, по словам юриста Михайлова, после гибели Вадима Н. уставной капитал компании снизился в несколько раз. Его вдова в итоге получила весьма небольшую финансовую компенсацию. В целом это укладывается в картину событий.

Ярослав Михайлов уже обратился в прокуратуру, та начала проверку. Документы поданы и в Следственный комитет Кировской области.