Цены в Кирове : в мае сильно подорожали овощи и услуги стоматолога

За май в Кирове сильно подорожали морковь и свекла Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мае текущего года кировчане стали больше платить за товары и услуги в среднем на 0,7%. Существенное повышение цен произошло на плодоовощную продукцию. Подробнее о том, как изменились цены, рассказали специалисты Кировстата.

ЗА МОРКОВЬ И СВЕКЛУ КИРОВЧАНЕ СТАЛИ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

За месяц в Кирове свекла стала дороже на 44,4%, морковь - на 29,5%, капуста белокочанная - на 25,6%, лимоны - на 24,7%, картофель - на 12,4%, лук репчатый - на 9,3%, апельсины - на 8,4%, сухофрукты - на 5%.

Однако некоторые овощи подешевели. Например, цены на помидоры понизились на 12,2%, чеснок - на 5,1%, грибы свежие - на 4,7%, яблоки - на 3,4%.

ДРУГИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ТАКЖЕ ПОДОРОЖАЛИ

Выросла стоимость и на масложировую продукцию. Покупка маргарина обойдется дороже на 5,5%, подсолнечного масла - на 4,1%. Цена на рыбные консервы в томатном соусе повысилась на 7,3%, безалкогольные напитки - на 4,9%, кальмары мороженные - на 4,7%, крупу гречневую – на 3,6%. Вместе с тем значительно подешевели куриные яйца. Их цена упала на 22%.

Продовольственные товары за месяц в среднем подорожали на 0,6%, а непродовольственные на 1%.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ УСЛУГИ

Сильно подорожали также и строительные материалы. Существенно выросли цены на плиты древесностружечные, ориентированно–стружечные - на 22,2%, металлочерепицу - на 16,9%, доски обрезные - на 5,2% и еврошифер - на 3,9%.

Стоимость билетов в купейных вагонах скорого фирменного поезда увеличилась на 13%, а нефирменного - на 8,8%. Из медицинских услуг наиболее всего повысились цены на удаление зуба и изготовление съемного протеза на 8,9 и 8,5% соответственно. Поход в кинотеатр кировчанам теперь обходится дороже на 4,8%, а парикмахерские услуги - на 2,6%

Отдых в Объединенных арабских эмиратах подешевел на 7,5%. За прошедший месяц также произошло снижение цен на газовое моторное топливо на 0,9%, бензин марки АИ–92 - на 0,8%, марки АИ–95 - на 0,03%. Стоимость литра дизельного топлива и бензина марки АИ–98 не изменились.