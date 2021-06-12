Губернатор Кировской области добился выделения субсидии на «оздоровление» завода «Молот»

Вятскополянский завод «Молот» благодаря финансовой поддержки из федерального бюджета спасется от банкротства. Фото: kirovreg.ru

Вятскополянский завод «Молот» получит субсидию на развитие производства. Это поможет спасти градообразующее предприятие и выйти ему из кризиса. В региональном министерстве промышленности, предпринимательства и торговли пояснили, что комиссия Правительства РФ по обеспечению мер для предупреждения банкротства стратегических предприятий и организаций рассматривала поддержку предприятий из 17 регионов. Но господдержку получит только «Молот», так как только кировский губернатор отстаивал интересы регионального предприятия. Именно это позволило получить федеральную субсидию, подчеркнули в правительстве Кировской области.

По словам Игоря Васильева, ему удалось обосновать важность предприятия как для области, так и для всей страны. Это стало ключевым фактором выделения финансовой помощи, которая поспособствует «оздоровлению» завода.

- Уверен, что государственная поддержка послужит во благо предприятию. Она даст ему импульс для дальнейшего развития и в истории завода будет еще немало достижений и побед, - отметил глава региона.

Для того, чтобы, получить столь важную финансовую помощь правительство области и руководство ООО «Молот-оружие» провели большую работу. Совместными усилиями была подготовлена вся необходимая документация для признания важности предприятия федеральными властями.

Директор ООО «Молот-оружие» Рамиль Нургалеев поблагодарил Игоря Васильева за поддержку предприятия не только на региональном, но и федеральном уровне.

Отметим, что завод «Молот» был эвакуирован в Вятские Поляны в 1941 году. Он прославился в годы войны, выпуская знаменитый пистолет-пулемет Шпагина.