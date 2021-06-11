В Кирове 12 июня изменятся несколько маршрутов общественного транспорта

Из-за перекрытия Октябрьского проспекта некоторые автобусы и троллейбусы поменяют свои маршруты. Фото: admkirov.ru

В Кирове 12 июня временно поменяются несколько маршрутов общественного транспорта, сообщает мэрия. Связано это с праздничными мероприятиями, которые будут проводить на День города. Напомним, на Октябрьском проспекте пройдут соревнования по картинку и Кубок России по дуатлону.

Участок улицы от Воровского до Некрасова будет перекрыт. В связи с этим некоторые маршруты автобусов и троллейбусов меняются следующим образом:

- № 9: ул. Мельничная - ул. Комсомольская - ул. Карла Маркса - ул. Воровского - Октябрьский проспект, далее - по существующему маршруту, обратно - так же;

- № 12: ул. Мельничная - ул. Комсомольская - ул. Карла Маркса - ул. Воровского, далее - по существующему маршруту, обратно - так же;

- № 53: ул. Комсомольская - ул. Карла Маркса - ул. Воровского - Октябрьский проспект, далее - по существующему маршруту, обратно - так же;

- № 54: ул. Ленина - ул. Милицейская - ул. Карла Маркса - ул. Воровского - Октябрьский проспект, далее по существующему маршруту, обратно - так же;

- № 61: ул. Чапаева - ул. Комсомольская - ул. Карла Маркса - ул. Воровского - Октябрьский проспект, далее - по существующему маршруту, обратно - так же;

- №№ 101, 116: ул. Горького - ул. Некрасова - Октябрьский проспект, по существующему маршруту.

- №№ 104, 136, 143, 146: ул. Горького - ул. Воровского - Октябрьский проспект, далее - по существующему маршруту, обратно - так же;

- № 129: ул. Горького - ул. Воровского, далее - по существующему маршруту, обратно - так же;

- № 117: ул. Горького - ул. Комсомольская - ул. Карла Маркса - ул. Милицейская, далее - по существующему маршруту, обратно - так же;

- троллейбусы маршрута № 3: остановка «Площадь ХХ партсъезда» - Октябрьский проспект - ул. Красноармейской; обратно - по Октябрьскому проспекту.

Напомним, что на всего празднование Дня России и Дня города запланировано 30 праздничных мероприятий на 24 площадках Кирова. Куда можно будет сходить 12 июня, можно прочитать здесь. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться тут.

Также не стоит забывать, что в этот день, помимо Октябрьского проспекта, перекроют еще несколько улиц. Каких именно и на какой срок - читайте здесь.