Прогноз погоды на июнь 2021 в Кирове: месяц окажется засушливым

После недолгих заморозков в Кировскую область придет потепление Фото: Иван МАКЕЕВ

Метеорологи-любители рассказали, чем погода удивит кировчан в июне. По предварительным прогнозам, в первый месяц лета осадков будет меньше нормы. Средняя температура воздуха в Кирове составит около 16 градусов.

ЛЕТНИЕ ЗАМОРОЗКИ

В начале июня по северу области пройдет холодный фронт. Из-за чего ночами столбик термометра будет опускаться до отметки +4…+9 градусов. В Кирове температура воздуха ожидается в пределах +11. В среду, 9 июня, ночью по северо-западу и северо-востоку региона и вовсе возможны заморозки на почве до 0…-1 градуса.

Затем 10 июня в регионе ожидается постепенное потепление и увеличение облачности. Ночью столбик термометра окажется на отметке +5…+10 градусов. Днем температура воздуха составит +19…+24.

- Начиная с пятницы, по мере усиления антициклона над Западной Сибирью и его смещения на юг начнется поступление теплого воздуха на северо-восток Европейской территории России, а затем и на Кировскую область, - говорится в паблике «Любительская метеорология».

Так, 11 июня, на севере региона воздух прогреется до +25 градусов. В выходные дни по всей территории области температура достигнет +22…+27 градусов.

60% ОСАДКОВ

Вместе с потеплением появится и вероятность кратковременных дождей, что может улучшить ситуацию по пожароопасности в некоторых районах. В целом же, количество осадков в июне ожидается меньше нормы - около 60-80%. Особенно засушливой будет первая декада месяца, во время которой в некоторых северо-западных, западных и южных районах области и вовсе может не быть осадков. Во второй и третьей декаде месяца возможны небольшие дожди и грозы.

Что касается температуры воздуха, то с 17 июня, согласно прогнозам gismeteo.ru, столбик термометра днем будет держаться около +20…+23 градусов. Ночами ожидается до +12…+15 градусов. В конце месяца возможно потепление до +24 градусов.