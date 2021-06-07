МЧС Кировской области предупреждает: в некоторых районах региона ожидается максимальный уровень пожароопасности

Подавляющее большинство лесных пожаров происходит по вине человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области с 7 по 11 июня сохранится высокая вероятность лесных пожаров. В некоторых районах региона она достигнет максимального 5 класса. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС, cо ссылкой на ЦГМС.

За прошедшие сутки на территории региона произошло 12 пожаров. В Вятскополянском, Юрьянском, Мурашинском и Котельничском районах зафиксировано пять природных возгораний.

Спасатели напомнили гражданам о правилах поведения в пожароопасный сезон. В этот период нельзя:

- Разводить костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);

- Поджигать сухую траву на полях или в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, что это опасно;

- Бросать непотушенные спички или сигареты, а также пользоваться в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.;

- Заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухостое с лишайниковым покровом;

- Оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла. В жаркую, cухую погоду они способны сработать как зажигательные линзы;

Кроме того, водителям необходимо быть предельно внимательными. Обычный, брошенный на обочину из окна автомобиля окурок, может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили даже небольшое природное возгорание, необходимо незамедлительно принять меры. Постарайтесь потушить пожар сами. Если сделать это собственноручно уже невозможно, отправьте кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью или позвоните по круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны по Кировской области: 8-800-100-94-00.