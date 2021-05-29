Игорь Васильев: Правительство области и дальше продолжит поддерживать аграриев

Губернатор Кировской области встретился с рабочими племзавода «Пижанский». Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области в ходе рабочего визита в Пижанский район посетил местный племзавод и перерабатывающее предприятие, выпускающее молочную продукцию, «Лактис». Игорь Васильев пообщался с рабочим коллективом и оценил масштабность проделанных работ. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

- Племзавод «Пижанский» с 2016 года по апрель 2021 года получил господдержку на техническое переоснащение производства, элитное семеноводство, а также на производство молока и развитие племенного животноводства порядка 72 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. В конце мая 2021 года сельхозпредприятие получит еще 1,5 млн рублей из бюджетов двух уровней на развитие племенного животноводства, - рассказал Игорь Васильев.

По словам губернатора, на предприятии «Лактис» работают 122 человека, 35 из которых – молодые специалисты. - Наличие хороших рабочих мест и достойной заработной платы будет способствовать их возвращению после учебы обратно в сельскую местность,- добавил глава региона.

Как рассказал директор сельхозпредприятия Сергей Прижимов, за последние пять лет, благодаря господдержке, проделана огромная работа. Удалось построить пять новых площадок для содержания молодняка. Сегодня там содержатся 700 голов. За прошлый год племзаводу удалось войти почетный клуб «девятитысячников» с надоями молока в 9200 кг на одну корову.

- Большое внимание оказывается обеспечению наших работников жильем. В этом году мы уже построили для двух сотрудников дома по 100 кв.м. Еще два объекта находятся на этапе строительства,- подчеркнул руководитель предприятия.

Добавим, что племзавод «Пижанский» является лидером Кировской области по урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных и экономическим показателям развития.