Губернатор Кировской области Игорь Васильев поддержал законопроект о семейном бизнесе

Губернатору показали цех производства мясных полуфабрикатов, где он присоединился к процессу изготовления продукции. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев, в ходе рабочего визита в Пижанский район, поддержал идею закрепить в законе понятие «семейное предпринимательство». С такой просьбой к главе региона обратилась представитель фабрики, где трудятся члены одной семьи.

В пятницу, 28 мая, по приглашению Ольги Попеновой глава региона посетил производство по изготовлению домашних полуфабрикатов. Маленькое предприятие находится в Пижанке и является семейным бизнесом, на производстве трудятся двенадцать родственников.

Предприниматель Ольга Попенова рассказала, что их бизнес по изготовлению полуфабрикатов зародилось еще в 2004 году. Все это время фабрика не стояла на месте и активно развивалась, наращивая свой ассортимент и улучшая производство. В чем смог убедится и Игорь Владимирович, который присоединился к процессу изготовления пельменей.

Сейчас на предприятии полностью выстроена цепочка технологического процесса - от закупки сырья до поставки готового продукта, а для изготовления продукции используются только натуральные ингредиенты от производителей Кировской области и близлежащих регионов.

- Отрадно видеть людей, которые так радеют за свое дело. Сегодня мы убедились, что небольшое предприятие из района может составить хорошую конкуренцию сильным и крупным компаниям, а самое главное популяризирует семейные ценности, - подчеркнул Игорь Васильев. - Безусловно, мы поддерживаем инициативу о семейном бизнесе и сделаем все возможное, чтобы этот законопроект приняли.

Кроме того, в ходе поездки в район губернатор Кировской области также посетил ряд сельскохозяйственных предприятий и провел встречу с местными жителями.