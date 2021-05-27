Сергей Новиков: «Бал - это удивительная атмосфера»

Во всех начинаниях и проектах Сергея Новикова поддерживает супруга Ксения. Фото: предоставлено историческим обществом «Триумф»

Герценовские балы - мало кто из кировчан не слышал об этом грандиозном мероприятии, которое с 2011 года традиционно проходило в областной библиотеке. К сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволила любителям исторических танцев собраться на бал в 2020-м, но это яркое для города событие обязательно состоится в текущем году. О том, как возникла идея проведения такого масштабного мероприятия, как к нему готовятся и кто может стать его участником, мы поговорили с одним из организаторов Герценовских балов и создателем исторического общества «Триумф» Сергеем Новиковым.

- Я уже более 10 лет преподаю исторические танцы, - поясняет Сергей. - Началось мое увлечение с занятий в кружке, где мы учились вальсу. Благодаря танцевальным вечерам, которые мне очень нравились, стал искать информацию о таких мероприятиях в интернете. Я узнал, что в других городах это все на более высоком уровне: и костюмы, и танцы, и проводятся именно исторические балы. Мне захотелось сделать в нашем городе что-то подобное.

Увлечение танцами создателя «Триумфа» начиналось с обучения вальсу. Фото: предоставлено историческим обществом «Триумф»

«ПРИЯТНЕЕ УЧАСТВОВАТЬ, ЧЕМ СМОТРЕТЬ СО СТОРОНЫ»

В 2010 году Сергей начал занятия с небольшой группой любителей вальса и ему захотелось развивать это направление. Преподаватель танцев продолжал искать информацию о том, как организуют и проводят свои мероприятия любители исторических танцев в Европе и Америке. Молодой человек выяснил, что такие сообщества уже есть в Москве и Санкт-Петербурге, а движение исторических танцев в том формате, в котором существует сейчас, зародилось в России еще в 1992 году.

- То, чем мы занимаемся - это обязательно три равные составляющие: танцы, музыка, костюмы. А бал - это историческая реконструкция того времени: мы стараемся воссоздать атмосферу XIX века, - рассказывает основатель «Триумфа». - Во время занятий не только разучиваем танцы и оттачиваем мастерство их исполнения, я также рассказываю, откуда взялись вальс, мазурка, кадриль, полька, почему танцевали именно их и именно так, как один танец вытеснял другой, как это накладывалось на происходящие в то время исторические события. В любом случае мы даем историческую справку. То же и о моде XIX века: почему именно этот костюм, как развитие моды повлияло на танцы, и как развитие танцев повлияло на появление новых фасонов. Все взаимосвязано. Музыка, танцы, мода развивались совместно, изменение одного могло кардинально повлиять на развитие другого. И в наше историческое общество «Триумф» приходят не только любители танцев, но и те, кто увлекается историей, и те, кому просто интересно общение в таком формате.

- Сергей, а как люди узнают о «Триумфе» и кто в основном приходит на занятия?

- Узнают по-разному: кто-то от друзей или знакомых, кто-то целенаправленно ищет информацию о нас, кто-то - из новостей в СМИ. Мы рекламу как таковую не даем. Многие приходят просто провести вечер в приятной компании, пообщаться с интересными людьми. Ведь танцы XIX века - социальные. Например, кадриль, где взаимодействуют 4 пары: когда только одна или две пары исполняют па, остальные могут общаться со своим партнером или другими визави.

Великолепная атмосфера бала создается за счет пышных платьев дам и парадных мундиров кавалеров. «Триумф»

Сергей подчеркнул, что танцы XIX века - не сценические, а именно социальные, в них намного приятнее участвовать, чем смотреть со стороны. Великолепная атмосфера бала создается за счет пышных платьев дам и парадных мундиров кавалеров. А сами движения достаточно простые - задача не столько показать, как красиво танцуешь, сколько - пообщаться с партнером.

- Мы в современном мире танец воспринимаем, как показательное выступление, - отмечает преподаватель, - сейчас танцы больше сценические, хотя и некоторые направления социальных танцев тоже развиваются, но пропорции по сравнению с XIX веком изменились.

«БАЛ ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ УСИЛИЙ НА ПОДГОТОВКУ, НО ОТ НЕГО ПОЛУЧАЕШЬ И БОЛЬШИЙ ЗАРЯД»

- А как часто вы проводите балы?

- До введения карантина проводили дважды в год: ко дню рождения общества «Триумф» в мае и большой Герценовский бал с живой музыкой в исполнении вятского симфонического оркестра имени В.А. Раевского в декабре. На них собирались не только участники нашего общества, но и множество гостей из других регионов. Но у нас еще есть танцевальные вечера, их мы проводим 4-5 раз в год. Это уже больше для отдыха и общения. А вот бал требует больше усилий на подготовку. Например, с оркестром договариваемся за год, чтобы они наше декабрьское мероприятие уже в январе включили в свой план. К каждому балу разучиваем по несколько новых танцев. Подготовка костюмов тоже отнимает немало времени и сил. Иногородние интересуются, какой будет дресс-код, программа по танцам. Но сам бал - это удивительная атмосфера, от которой получаешь замечательный эмоциональный заряд.

На Герценовские балы с живой музыкой в исполнении вятского симфонического оркестра приезжает множество гостей из других регионов. Фото: предоставлено историческим обществом «Триумф»

Сергей уточняет, что представители «Триумфа» встречаются с любителями исторических танцев не только на кировских балах. Они и сами не раз выезжали на подобные мероприятия в другие регионы, причем иногда довольно большим составом.

- Но это было до введения ограничений, - сожалеет преподаватель танцев. - Очень хочется, чтобы все поскорее вернулось на прежний уровень. И балы возобновились, и число членов нашего исторического общества восстановилось или даже увеличилось. Все-таки бал должен быть грандиозным мероприятием с большим числом участников.

- Все балы, организованные вашим обществом были грандиозны, но возможно какие-то были более важны лично для Вас?

- Да, хочу отметить бал 2011 года - для меня это был прорыв. Когда я начал преподавать, на первом занятии было всего пять человек! Прошло чуть более года и я сумел организовать бал, участниками которого стали уже 50 кировчан! И следующее яркое событие - «Бал-2014»! К нам впервые приехало 60 гостей из 14 городов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОСТЮМОВ И МУЗЫКИ

- Какими еще достижениями общества «Триумф» Вы гордитесь?

- Еще раз подчеркну: мы очень трепетно относимся к единству танца, музыки и костюма. Поэтому одним из наших проектов стала реконструкция мундиров чиновников XIX века. Информация о них была в нескольких источниках, но везде очень кратко. Мы собрали сведения из разных информационных ресурсов, поработали с архивными документами и первыми опубликовали рисунки мундиров. Но главное, нам удалось их воссоздать. Меня пригласили выступить на эту тему в библиотеке имени А.И. Герцена. Послушать лекцию пришли более 60 кировчан.

Еще одним своим достижением Сергей Новиков считает создание партитур (нотная запись многоголосного музыкального произведения - Ред.) с оригинальных нотных записей XIX века для исполнения оркестром. Сергей получил сканы с оригинальных нотных записей позапрошлого века благодаря нашему бывшему соотечественнику, ныне живущему в США. А кировчанин, который занимается партитурами, разложил их на партии для оркестра. Основатель «Триумфа» отвез их в филармонию, разобрал с дирижером. В итоге, на балу оркестр играл именно музыку XIX века, где многие танцы имеют свои схемы, свою конкретную мелодию и именно под эту музыку их нужно танцевать, чтобы было естественно, гармонично и удобно.

- У исторического общества «Триумф» действительно много свершений, что помогло достичь таких результатов и как планируете развивать эту деятельность дальше?

- Я начал совершенствовать и свою танцевальную технику, и технику преподавания, когда стал ездить на мастер-классы в другие города. С 2012 года целенаправленно каждый год посещал международный фестиваль исторического танца в Москве, куда приезжали преподаватели из других стран. Кроме того, начал по 2-3 раза в год приглашать в Киров российских преподавателей, которые давно занимаются реконструкцией исторических танцев: так учусь не только я, но и мои танцоры. К сожалению, в наши планы внесла коррективы пандемия. Пришлось на какое-то время приостановить занятия. Сейчас мы их возобновили, но сократилось число участников. Мы не смогли провести потрясающий бал, который готовили к 10-летию нашего общества. Со снятием всех ограничений хотим восстановить наши ряды, привлечь новых людей и все же провести огромный бал, куда должны приехать гости со всей страны. Нужно все же отметить с размахом юбилей. А дальнейшее развитие общества вижу в открытии новых эпох, постановке соответствующих им танцев и создании под стать им костюмов.

- Что хотелось бы пожелать себе?

- Творческого развития, новых свершений, больше интересной и полезной информации о российской истории, которую я мог бы через танцы передавать всем участникам наших мероприятий.

- А чего желают члены исторического общества «Триумф»?

- Больше балов!