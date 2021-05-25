«КовиВак» будут производить в Кировской области

Производство «КовиВак» пойдет по технологии инактивированной вакцины от полиомиелита, которая уже отработана на заводе компании «Нанолек». Фото: kirovreg.ru

Уже в августе производство вакцины «КовиВак», разработанной НИИ им. Чумакова, могут запустить на высокотехнологичном заводе компании «Нанолек» в Кировской области. Компания инвестирует 40 млн рублей в производство этого препарата.

Производство «КовиВак» пойдет по технологии инактивированной вакцины от полиомиелита, которая уже отработана на этом предприятии. Потенциал производственной площадки оценили губернатор Кировской области Игорь Васильев и научный журналист и медицинский блогер, врач-терапевт Алексей Водовозов. Линии биотехнологического производства они оценили вместе с директором Биомедицинского комплекса Данаилом Дончевым, где во вторник, 25 мая, проходил тестовый розлив вакцины от ковида.

Игорь Васильев отметил, что вакцинация от коронавируса в регионе идет активно. Число вакцинированных от COVID-19 уже превысила 150 тысяч человек, из которых свыше 60% - люди старше 60 лет. Кировская область входит в число лидеров по вакцинации среди субъектов России.

- Выпуск вакцины «КовиВак» в Кировской области станет еще одним шагом к исполнению поручения президента России Владимира Путина по проведению массовой вакцинации жителей страны для преодоления пандемии. Мы на 3 месте в России по числу вакцинированных людей возраста 60+. Это объяснимо. Во-первых, люди старшего поколения более ответственные, они помнят опыт нашей страны в вопросах обязательной вакцинации от ряда других опасных заболеваний. А во-вторых, в нашем регионе очень активно развернута прививочная кампания - привиться ежедневно можно в 79 пунктах, проблем с вакцинами тоже нет. Наша с вами задача, объединившись, доносить до жителей региона и страны в целом, что все отечественные вакцины, в том числе и «КовиВак», производятся под строгим входящим и исходящим контролем, что гарантирует их качество и надежность, - подчеркнул Игорь Васильев.

Популяризировать вакцинацию от коронавируса и разъяснять жителям региона мифы, которые существуют о заболевании и прививках пригласили Алексея Водовозова. Он проведет серию лекций, на которых в доступной форме расскажет об отличиях российских антиковидных вакцин друг от друга и о том, кто и когда может прививаться.

- Я очень часть слышу: «Ковид» пройдет мимо меня». Это необходимо искоренять в менталитете россиян. Я сам переболел месяц назад, знаю, что никто не застрахован от болезни. Вакцины - это как ремень безопасности в автомобиле. В случае аварии он, конечно, может насести вред организму, но точно сохранит вам жизнь, - прокомментировал известный врач и научный журналист Алексей Водовозов.

Подводя итоги встречи Игорь Васильев согласился с экспертом, отметив, что опасность заражения коронавирусной инфекцией и обострения эпидситуации все еще сохраняется. И снизить нагрузку на систему здравоохранения сможет только коллективный иммунитет, сформированный в процессе вакцинации.

Добавим, что сегодня в Кировскую область уже поступила вакцина «КовиВак» производства научного центра им. Чумакова. Ее распределят по прививочным пунктам Кировского клинико-диагностического центра. Новой вакциной в ближайшее время смогут привиться 780 человек.