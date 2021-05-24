За пять лет в Кировской области отремонтировали более 1200 км дорог

Вопросы дорожной сферы обсудили на встрече с губернатором региона Игорем Васильевым. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области свыше 24 тысяч километров автодорог. За последние пять лет отремонтировали более 1200 км из них. Такие цифры озвучил губернатор нашего региона Игорь Васильев на встрече с редакторами районных изданий. На собрании также присутствовали региональный министр транспорта Николай Соколов и его заместитель Юрий Шевелев.

- В 2012-2015 годах на дороги области было направлено всего 14 млрд рублей. За счет этих средств было отремонтировано менее 700 км дорог. В 2016 году мы поставили себе серьезную задачу - увеличить финансирование на дорожную сферу. С 2016-2020 годы на дороги было направлено уже более 31 млрд рублей - это почти в два раза больше, чем в прошлую пятилетку. В результате за пять последних лет мы отремонтировали более 1180 км дорог, - отметил Игорь Васильев, открывая встречу.

Сейчас прорабатывается вопрос передачи трасс Киров - Малмыж - Вятские Поляны и Вятские Поляны - Кукмор в федеральную собственность, чтобы сократить расходы на их содержание и потратить эти средства на другие участки дорожной сети региона.

В период 2023-2025 годов планируется строительство региональной дороги Кирово-Чепецк - Слободской, на участке от мостового перехода через реку Чепца у Кирово-Чепецка до деревни Ужоговица. Сделают это для удобства жителей Каринского перевоза за Вяткой, которые добираются до Слободского с трудом: зимой - по льду, летом - в объезд за 20 км.

Осенью 2021 года закончится строительство участка Опарино - Альмеж, а после планируется разработка документации участка Киров - Котлас - Архангельск. В планах также реконструкция участков Скрябино - Подосиновец и Пинюг - Скрябино, которые сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии. В нынешнем году их примут в областную собственность и приведут к необходимым стандартам к 2026 году. А на федеральные средства планируется отремонтировать мост через реку Кобра на автодороге Нагорск - Синегорье. Ориентировочный старт программы - начало 2022 года.