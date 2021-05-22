Афиша на 22-23 мая в Кирове: выставка молодого искусства, вечеринка МТV и анимационный фестиваль

В выходные кировчане смогут увлекательно провести время на выставках Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 МАЯ

Традиционно субботним вечером кировчане смогут посетить театры. Так, зрителям предлагают побывать на премьерном спектакле «Фальшивая нота». Драматическая симфония посвящена событиям Второй мировой войны. Интересная особенность спектакля в том, что музыка выступит в нем отдельным действующим лицом.

Начало в 17.00

Кировский драмтеатр, ул. Московская, 37.

Возрастное ограничение: 16+

Также кировчанам предлагают стать свидетелями «Обыкновенного чуда». Пронзительный и чистый гимн любви, который прозвучит со сцены, однозначно не оставит пришедших равнодушными.

Начало в 18.00

Кировский театр кукол, ул. Спасская, 22

Возрастное ограничение: 16+

Суббота запомнится горожанам и новой выставкой ART VYATKA' 2021. Проект направлен на поддержку, популяризацию и развитие локального молодого искусства. Выставка объединила более 100 работ от девяти молодых авторов.

С 10.00 до 18.00

Галерея прогресса, ул. Горького, 5

Возрастное ограничение: 6+

Желающие потанцевать могут отправиться на вечеринку «MTV 05». Жителям обещают актуальные треки и лучшие клипы двухтысячных.

Начало в 22.00

Ресторан «Gaudi», ул. Володарского 103А (2 этаж)

Возрастное ограничение: 21+

Завершить вечер кировчане смогут в баре Don’t worry PAPA. Для посетителей сыграет кавер-группа «ЕЩЕ ОДИН». Музыканты исполнят любимые всеми хиты.

Начало с 20.00

Ул. Северное Кольцо, д. 48

Возрастное ограничение: 21+

23 МАЯ

В воскресенье маленьких кировчан будут ждать на представлениях «Тео - театральный капитан» (6+) и «Терем - Теремок» (0+). Простые и добрые истории помогут зрителям поразмышлять о справедливости, отзывчивости, смелости и доброте.

Начало в 11.00

Кировский театр кукол, ул. Спасская, 22

Помимо этого, любознательные горожане смогут посетить выставку «Авангард. На телеге в XXI век». В проекте собраны почти 140 произведений из собраний Вятского художественного музея, Яранского краеведческого музея и Слободского музейно-выставочного центра.

С 10.00 до 18.00

Выставочный зал Вятского художественного музея, ул. Карла Либкнехта, 71

Возрастное ограничение: 12+

Вечером жителям будут рады на просмотре работ Лондонского анимационного фестиваля LIAF 2021. Зрителям продемонстрируют девять фильмов из Азии, Европы и США. Картины созданы в самых разных анимационных техниках: кукольная анимация, 2D-покадровая анимация, коллаж и цифровая анимация.

Начало в 18.00

Галерея прогресса, ул. Горького, 5

Возрастное ограничение: 16+

Территория Танцев MAGIC MOVE в воскресенье устроит для кировчан настоящее шоу. По словам организаторов события, после длительного перерыва коллектив возвращается с новыми идеями и концептами.

Начало в 18.00

ДК «Родина», ул. Гайдара, 3

Возрастное ограничение: 0+