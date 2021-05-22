Афиша на 22-23 мая в Кирове: выставка молодого искусства, вечеринка МТV и анимационный фестиваль

В выходные кировчане смогут увлекательно провести время на выставках
Фото: Михаил ФРОЛОВ
22 МАЯ
Традиционно субботним вечером кировчане смогут посетить театры. Так, зрителям предлагают побывать на премьерном спектакле «Фальшивая нота». Драматическая симфония посвящена событиям Второй мировой войны. Интересная особенность спектакля в том, что музыка выступит в нем отдельным действующим лицом.
Начало в 17.00
Кировский драмтеатр, ул. Московская, 37.
Возрастное ограничение: 16+
Также кировчанам предлагают стать свидетелями «Обыкновенного чуда». Пронзительный и чистый гимн любви, который прозвучит со сцены, однозначно не оставит пришедших равнодушными.
Начало в 18.00
Кировский театр кукол, ул. Спасская, 22
Возрастное ограничение: 16+
Суббота запомнится горожанам и новой выставкой ART VYATKA' 2021. Проект направлен на поддержку, популяризацию и развитие локального молодого искусства. Выставка объединила более 100 работ от девяти молодых авторов.
С 10.00 до 18.00
Галерея прогресса, ул. Горького, 5
Возрастное ограничение: 6+
Желающие потанцевать могут отправиться на вечеринку «MTV 05». Жителям обещают актуальные треки и лучшие клипы двухтысячных.
Начало в 22.00
Ресторан «Gaudi», ул. Володарского 103А (2 этаж)
Возрастное ограничение: 21+
Завершить вечер кировчане смогут в баре Don’t worry PAPA. Для посетителей сыграет кавер-группа «ЕЩЕ ОДИН». Музыканты исполнят любимые всеми хиты.
Начало с 20.00
Ул. Северное Кольцо, д. 48
Возрастное ограничение: 21+
23 МАЯ
В воскресенье маленьких кировчан будут ждать на представлениях «Тео - театральный капитан» (6+) и «Терем - Теремок» (0+). Простые и добрые истории помогут зрителям поразмышлять о справедливости, отзывчивости, смелости и доброте.
Начало в 11.00
Кировский театр кукол, ул. Спасская, 22
Помимо этого, любознательные горожане смогут посетить выставку «Авангард. На телеге в XXI век». В проекте собраны почти 140 произведений из собраний Вятского художественного музея, Яранского краеведческого музея и Слободского музейно-выставочного центра.
С 10.00 до 18.00
Выставочный зал Вятского художественного музея, ул. Карла Либкнехта, 71
Возрастное ограничение: 12+
Вечером жителям будут рады на просмотре работ Лондонского анимационного фестиваля LIAF 2021. Зрителям продемонстрируют девять фильмов из Азии, Европы и США. Картины созданы в самых разных анимационных техниках: кукольная анимация, 2D-покадровая анимация, коллаж и цифровая анимация.
Начало в 18.00
Галерея прогресса, ул. Горького, 5
Возрастное ограничение: 16+
Территория Танцев MAGIC MOVE в воскресенье устроит для кировчан настоящее шоу. По словам организаторов события, после длительного перерыва коллектив возвращается с новыми идеями и концептами.
Начало в 18.00
ДК «Родина», ул. Гайдара, 3
Возрастное ограничение: 0+