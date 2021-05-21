В Кирове 23 мая состоится «Спортивная весна»: список перекрытых улиц и измененных маршрутов общественного транспорта

В воскресенье автобусы поменяют свои маршруты. Фото: Елизавета Захарова

В Кирове состоятся городские соревнования «Спортивная весна на Театральной площади». Датой проведения назначено воскресенье, 23 мая. Как сообщили в Центральной диспетчерской службе города, на период проведения мероприятия перекроют несколько улиц. Как следствие, некоторые маршруты общественного транспорта изменятся. Кировчан просят учитывать эту информацию при перемещении по городу.

С 08.00 до 12.30 запрещено движение транспорта на следующих улицах:

- Московская (от Дерендяева до Горького);

- Преображенская (от Карла Маркса до Захватаева);

- Октябрьский проспект (от Воровского до Профсоюзной).

В связи с этим несколько маршрутов общественного транспорта меняются на указанный период следующим образом:

Автобусы

- № 9: ул. Московская - ул. Горького - ул. Воровского - Октябрьский проспект, далее по существующему маршруту; обратно - тем же маршрутом;

- № 10: площадь им. Лепсе - Октябрьский проспект - ул. Профсоюзная - ул. Карла Маркса - ул. Милицейская, далее по существующему маршруту;

- № 15: проспект Строителей - ул. Московской - ул. Горького - ул. Воровского - ул. Карла Маркса - ул. Профсоюзная, далее по существующему маршруту; обратно - тем же маршрутом;

- № 33: остановка транспорта общественного пользования «Садаковская мебельная фабрика» - ул. Московская - ул. Романа Ердякова - ул. Лепсе - Октябрьский проспект, далее по существующему маршруту; обратно - тем же маршрутом;

- № 39: проспект Строителей - ул. Воровского - ул. Карла Маркса - ул. Профсоюзная, далее по существующему маршруту;

- № 53: ул. Комсомольская - Октябрьский проспект - ул. Воровского - ул. Карла Маркса - ул. Профсоюзная - Октябрьский проспект, далее по существующему маршруту; обратно - тем же маршрутом;

- № 54: площадь им. Лепсе - Октябрьский проспект - ул. Воровского - ул. Карла Маркса - Октябрьский проспект, далее по существующему маршруту; обратно - тем же маршрутом;

- № 61: Октябрьский проспект - ул. Профсоюзная - ул. Карла Маркса - ул. Воровского - Октябрьский проспект, далее по существующему маршруту; обратно - тем же маршрутом;

- № 70: ул. Воровского - ул. Карла Маркса - Октябрьский проспект, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 88: ул. Московская - ул. Горького - ул. Воровского - проспект Строителей, обратно - тем же маршрутом;

- № 90: ОТОП «Площадь ХХ партсъезда» - Октябрьский проспект - ул. Профсоюзная - ул. Карла Маркса, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 104: Октябрьский проспект - ул. Воровского - ул. Горького - ул. Московская, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 136: Октябрьский проспект - ул. Воровского - ул. Горького - ул. Московская, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 143: Октябрьский проспект - ул. Воровского - ул. Горького - ул. Московская, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 146: ОТОП «Автовокзал» - ул. Горького - ул. Московская, далее по существующему маршруту; обратно тем же маршрутом.

Троллейбусы

– № 3: прекратит движение на время мероприятия;

– № 8, 14: ул. Воровского - ул. Ленина - ОТОП «Трифонов монастырь» - по существующему маршруту, далее: ул. Ленина - ул. Профсоюзная - ул. Карла Маркса - Октябрьский проспект - площадь Лепсе; обратно – тем же маршрутом.