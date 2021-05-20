Купальный сезон в Кировской области 2021: Жителям региона напомнили об опасности отдыха на открытой воде

Во время купания в водоемах, ответственность за жизнь детей полностью лежит на их родителях Фото: Андрей ТАНАЕВ

С наступлением жаркой погоды кировчане все чаще стали выбираться на отдых поближе к открытой воде. Несмотря на то, что официально купальный сезон пока не открыт, многие жители области уже успели охладиться в еще недавно очистившихся ото льда водоемах.

В этом году уже произошли несчастные случаи на водоемах. Так, 16 мая в Малмыжском районе двое местных жителей решили искупаться. Один из них далеко отплыл от берега и вскоре скрылся под водой. Очевидцы пытались ему помочь, но не смогли. Тело мужчины пока не нашли.

Сотрудники регионального ГУ МЧС отмечают: решаясь на такой опрометчивый поступок, необходимо помнить о том, что вы рискуете своей жизнью и здоровьем. В связи с этим они напоминают о правилах поведения на водоемах.

При купании недопустимо:

- Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;

- Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;

- Заплывать за буйки и ограждения;

- Купаться в зоне действия знака «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»;

- Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;

- Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;

- Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Сотрудники ведомства дали также несколько советов:

- Входите в воду постепенно;

- Не ныряйте при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз!);

- При комфортной температуре воды купайтесь не более 30 минут, при холодной - не более 5-6 минут;

- Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений;

- Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе;

- Если вы не умеете плавать, то купайтесь в специально оборудованных местах глубиной не более 1,2 метра.

По словам представителей МЧС, особенно пристально на открытых водоемах нужно следить за меленькими детьми. Ответственность за их жизнь и здоровье полностью ложиться на родителей, руководителей образовательных учреждений и педагогов.

Чтобы избежать трагедии, спасатели просят напомнить детям о правилах поведения на водоемах. Не стоит забывать о том, что купание несовершеннолетних без родителей строго запрещено.