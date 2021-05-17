Главные новости с 10 по 16 мая в Кирове: убийство ребенка, массовое отравление жителей Нововятска и аномальная жара

Самое, пожалуй, громкое и шокирующее событие недели - убийство полуторагодовалого малыша, которого выкинул из окна пьяный мужчина. Фото: СУ СКР по Кировской области

Доброе утро, Киров! Сегодня 17 мая, нынешний день обещает быть жарким и солнечным, температура - до +27 градусов, без осадков. Началась новая рабочая неделя, ну а мы предлагаем вспомнить главные новости минувших семи дней.

ВЫБРОСИЛ РЕБЕНКА ИЗ ОКНА

Пожалуй, самое нашумевшее и шокирующее событие ушедшей недели - случай в многоэтажке на Северной Набережной, где пьяный кировчанин выкинул из окна полуторагодовалого ребенка. Малыш, упав с высоты пятого этажа, не выжил. Как выяснилось, мужчина пришел в гости к своей знакомой выпить и, пока та ходила за добавкой, выбросил ребенка из окна. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Сейчас он находится под стражей по решению суда.

МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НОВОВЯТСКА

Еще одно важное и неприятное событие - массовое отравление жителей Нововятского района. В местной больнице оказались 22 ребенка. Кировчане грешили на плохую водопроводную воду и оказались правы: специалисты «Водоканала» нашли в ней РНК-вирусы. Систему водоснабжения промыли и дезинфицировали. Однако жителям на всякий случай советуют больше не пить воду из-под крана.

ЭПИДЕМИЯ НОРОВИРУСА В РЕГИОНЕ

Одно вытекает из другого: в Кировской области зафиксировали эпидемию норовируса. По данным Роспотребнадзора, все чаще в районах и в особенности центре региона выявляют вспышки кишечных инфекций. Ведомство выдало подробную и простую инструкцию о том, как уберечься от недуга. Подробнее - здесь.

ПРОВЕДЕНИЕ ВЕЛИКОРЕЦКОГО КРЕСТНОГО ХОДА

На фоне коронавирусных ограничений, коснувшихся даже празднования Дня Победы, к всеобщему удивлению дали зеленый свет проведению Великорецкого крестного хода в нынешнем году. Вятская епархия разместила расписание шествия. Первый день мероприятия запланирован на 3 июня. Однако пандемия есть пандемия: паломники останутся без больших палаток, полевых кухонь и централизованной раздачи пищи.

АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА В КИРОВЕ

В Кирове плотно устоялась аномальная жара: +25 градусов и выше уже в середине мая - где это видано? Между прочим, метеорологи-любители сообщили, что такая погода продлится аж до конца текущей недели - до 23 мая. А если сохранится блокирующий антициклон, обеспечивший нам такую погоду, то и до самого июня. Жара, между прочим, уже побила многолетние рекорды: 14 и 15 мая зафиксировали новые максимальные суточные значения температуры воздуха.

НОВЫЕ ЭПИЗОДЫ В ДЕЛЕ ОСТАПЧУКА

В уголовном деле заместителя гендиректора АО «Газпром газораспределение Киров» Александра Остапчука вскрылись новые преступные эпизоды. Напомним, попался он, как и его начальство, на коммерческом подкупе. После открывшихся обстоятельств общая сумма данного Остапчуку на лапу резко выросла с 10 миллионов рублей (плюс домик за 11 миллионов) аж до 103,5. В общем, бывший газовик все еще сидит - правда, пока только под стражей.

ИТОГ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛУ «ЗАХВАТА» СК «РОДИНА»

Прения между АО «Лепсе» и СК «Родина» официально завершились. Арбитражный суд встал на сторону завода, объявив действия его сотрудников правомерными. Работники «Родины» свою правоту доказать не смогли. Обновленный спорткомплекс (безопасный для кировчан, по заявлению руководства АО «Лепсе»), обещают открыть к концу 2021 года - скорее всего, уже с новым начальством.